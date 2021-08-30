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Был ранен в бою под Луганском, 7 лет боролся за жизнь: умер Герой Украины Александр Петраковский

30 августа 2021, 09:30

В бою под Луганском разведчик получил осколочное ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место.

Ранения приковали Петраковского на семь лет к кровати/ facebook.com/tkachukpp

Умер 33-летний подполковник Александр Петраковский из Житомира, который в 2014 году был ранен в бою на Донбассе и семь лет боролся за жизнь.

"Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Впрочем, смерть забрала его от нас", – сообщил в Facebook начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Петр Ткачук.

В бою под Луганском разведчик получил осколочное ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место.

Последствия ранения приковали Петраковского на семь лет к кровати. За это время были десятки сложнейших хирургических операций, длительная и дорогостоящая реабилитация. Он проходил лечение в Украине, Польше, Израиле, США.

По указу президента от 4 декабря 2014 года №918/2014 офицера отметили высшей наградой – званием Герой Украины.

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"Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения украинскому народу, образцом мужества и чести. Прежде всего, для сегодняшних воспитанников и всего коллектива Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного", – говорится в посте.

Аоександр Петраковский - что о нем известно

Александр Петраковский родился 4 июня 1988 года в Житомире в семье военных. Он окончил Национальную академию сухопутных войск (г. Львов) в 2009-м по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений". Впоследствии проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения.

В июле 2014 года капитан Петраковский возглавлял группу специального назначения оперативного командования "Север" Вооруженных сил Украины.

Уже 20 июля того года разведывательная группа под его командованием, обеспечивая прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" к аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье. Военные вступили в противостояние, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем.

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