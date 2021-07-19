В больнице умер тяжелораненый военнослужащий из Кривого Рога: у него было 80% ожогов тела

Александр Горбенко умер 19 июля / Первый городской телеканал

29-летний укранский военнослужащий Александр Горбенко умер 19 июля – он получил тяжелое ранение в зоне ООС 15 июля.

Как сообщает Первый Городской телеканал, военнослужащий лечился в харьковской больнице. О смерти военного сообщила советник председателя Днепровской ОГА Татьяна Губа.

"Утром 19 июля остановилось сердце 29-летнего криворожского военнослужащего Александра Горбенко", – говорится в сообщении.

Мужчина боролся с последствиями тяжелого ранения с 15 июля. Именно в этот день ориентировочно в 21:30 часов Александра ранили российские боевики.

Тогда Татьяна Губа, советник председателя Днепропетровского областного совета, сообщала о тяжелом состоянии военного – у него было 80% ожогов тела. Тогда мужчину доставили на лечение в ожоговый центр Харькова.

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По информации местного издания, мужчина служил на Донбассе с 2014 года.

Батальон национальной защиты "Кривбасс" сообщил о смерти бойца и выразил соболезнования "семье нашего побратима Василия Холода".

"Сегодня ночью, в ожоговом центре Харькова, от ранений и тяжелых ожогов, полученных во время обстрела оккупантами, умер его сын, Александр Горбенко", – написали военные.

Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

4 июля на Донбассе погиб один украинский военный. Как сообщает штаб ООС, он получил ранения несовместимые с жизнью.

Также ранее на Донбассе военный автомобиль ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате происшествия один украинский военный погиб, еще трое получили травмы.