В больнице умер тяжелораненый военнослужащий из Кривого Рога: у него было 80% ожогов тела

Мужчина служил на Донбассе с 2014 года. Ему было 29 лет.
29-летний укранский военнослужащий Александр Горбенко умер 19 июля – он получил тяжелое ранение в зоне ООС 15 июля.
Как сообщает Первый Городской телеканал, военнослужащий лечился в харьковской больнице. О смерти военного сообщила советник председателя Днепровской ОГА Татьяна Губа.
"Утром 19 июля остановилось сердце 29-летнего криворожского военнослужащего Александра Горбенко", – говорится в сообщении.
Мужчина боролся с последствиями тяжелого ранения с 15 июля. Именно в этот день ориентировочно в 21:30 часов Александра ранили российские боевики.
Тогда Татьяна Губа, советник председателя Днепропетровского областного совета, сообщала о тяжелом состоянии военного – у него было 80% ожогов тела. Тогда мужчину доставили на лечение в ожоговый центр Харькова.
По информации местного издания, мужчина служил на Донбассе с 2014 года.
Батальон национальной защиты "Кривбасс" сообщил о смерти бойца и выразил соболезнования "семье нашего побратима Василия Холода".
"Сегодня ночью, в ожоговом центре Харькова, от ранений и тяжелых ожогов, полученных во время обстрела оккупантами, умер его сын, Александр Горбенко", – написали военные.
Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
4 июля на Донбассе погиб один украинский военный. Как сообщает штаб ООС, он получил ранения несовместимые с жизнью.
Также ранее на Донбассе военный автомобиль ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате происшествия один украинский военный погиб, еще трое получили травмы.