Бывший генпрокурор Луценко стал командиром взвода ударных дронов - приказ Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил бывшего генпрокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.
Как сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Facebook, приказ был выдан 20 февраля.
"Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части ВСУ", — написала Сарган.
Позже эту информацию сообщил сам Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.
Напомним, бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко весной присоединился к рядам территориальной Обороны Николаевской области.
На своей странице в Facebook бывший политик, а ныне - военнослужащий, порой публикует размышления о войне, полевые заметки, наблюдения, делится большими и маленькими успехами.
Также мы сообщали, что скандальный народный депутат Украины от Слуги народа Николай Тищенко собрался проводить встречу с украинской общиной в Таиланде, когда в стране идет война. За это его исключили из партии Слуга Народа.
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