Четыре области под угрозой: РФ нацелилась на захват новых земель – генерал ВСУ

Российские оккупанты проводят наступательные действия на участке фронта протяженностью 1,5 тысячи километров в Украине.
Об этом рассказал в ходе чата в Главреде генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
"Путин поставил политическую задачу – захватить полностью Донецкую и Луганскую области", - подчеркнул гость редакции Главреда.
Он также уточнил, что российские оккупанты хотели бы расширить свои возможности в Херсонской и Запорожской областях.
"Россия уже сейчас стремится перейти к переговорному процессу, чтобы легитимировать захват этих земель", - добавил Романенко.
Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
Ситуация на фронте
Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, когда закончится война в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир боится перемен в России, однако США, европейские страны и глобальный Юг "могут выбирать".
Ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на четырех направлениях. Враг десятки раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщили в ОСГВ "Таврия".
Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Враг пытается проводить наступательные действия на нескольких направлениях, кроме Авдеевского, рассказал Дмитрий Лыховий.
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