Что делать украинцам, у которых есть противопоказания для прививок от COVID-19 / УНИАН

В Украине людям, у которых есть медицинский отвод и реальные противопоказания для вакцинации против коронавируса, обязаны выдавать специальную медицинскую справку, свидетельствующая, что этим пациентам нельзя делать прививку. Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Я бы хотел отметить, что не надо путать некоторые понятия. В украинском законодательстве есть только один термин — абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не имеет и не может получить вакцинацию. Это довольно небольшой процент — это менее одного процента людей. Большее количество людей считает, что имеет какие-то медицинские противопоказания. Но во время консультации у врача их убеждают, что-то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавируса COVID", — пояснил главный санитарный врач.

Кузин привел пример сердечно-сосудистых болезней и заметил, что это не противопоказание, а, наоборот, показание для проведения вакцинации. Ведь, по его словам, человек, который имеет тяжелые сопутствующие болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирус.

Читайте также"Массовая вакцинация до конца года": Ляшко назвал условие отмены коронавирусного карантина

Напомним, в Украине с понедельника, 20 сентября, вступили в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

До того правительство Украины приняли решение продолжить адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.