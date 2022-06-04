"Чтобы боялись": жена рашиста советует пристрелить военного РФ, чтобы улучшить дисциплину

Российские военные отказываются воевать на территории Украины, а также имеют низкий боевой дух.
Жена командира российской армии советует своему мужу показательно пристрелить одного военного, "чтобы нервы не портили". Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре.
Российский оккупант жалуется на низкий боевой дух и нежелание солдат воевать в Украине. Женщина посоветовала "не церемониться с ними".
"Ну а зачем ты их жалеешь, если они так тебе все нервы портят? Что ты им, козел отпущения, терпеть их? ... Да ну нах*й бл*ть, одного пристрелить показательно – другие может позатыкаются. Знаешь как говорят – бей своих, чтобы чужие боялись", - говорит женщина своему мужу-оккупанту.
Читайте такжеКаждую ночь в село приходят, партизаны, хотим убежать: новый перехват СБУ разговоров оккупантов
Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалкам.
"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.
Другие новости:
- "Витя, упади с танка": военный РФ заявил жене о потерях, она советует "косить" от войны – ГУР
- "Живучий оказался": актеры 95-го квартала высмеяли телефонные разговоры россиян с их женами
- "Мы - расходный материал": оккупант признался в разговоре жене, что ВСУ сильно лупят русских