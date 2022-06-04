"Чтобы боялись": жена рашиста советует пристрелить военного РФ, чтобы улучшить дисциплину

Жены рашистов рекомендуют пристрелить своих же / ua.depositphotos.com, Reuters

Жена командира российской армии советует своему мужу показательно пристрелить одного военного, "чтобы нервы не портили". Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре.

Российский оккупант жалуется на низкий боевой дух и нежелание солдат воевать в Украине. Женщина посоветовала "не церемониться с ними".

"Ну а зачем ты их жалеешь, если они так тебе все нервы портят? Что ты им, козел отпущения, терпеть их? ... Да ну нах*й бл*ть, одного пристрелить показательно – другие может позатыкаются. Знаешь как говорят – бей своих, чтобы чужие боялись", - говорит женщина своему мужу-оккупанту.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалкам.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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