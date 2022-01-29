Все деньги доверил известному бизнесмену и прогорел: почему Вирчис мог пойти на самоубийство

В Киеве нашли тело Владимира Вирчиса / УНИАН

В Киеве нашли тело известного боксера, интерконтинентального чемпиона в супертяжелом весе Владимира Вирчиса. Следствие рассматривает версии самоубийства и убийства. Знакомые и друзья говорят, что не исключают обе версии. В последнее время 48-летний боксер не выходил из депрессии.

Как сообщает ТСН, после завершения боксерской карьеры 13 лет назад Вирчис не мог себя найти в обычной жизни, а деньги, заработанные в спорте, он доверил известному бизнесмену и прогорел.

Жизнь после спорта оставалась публичной. Его часто приглашали на телевидение и снимали для разных программ. Но все изменилось с началом пандемии.

По словам его близкого друга Тимофея Нагорного, последние полтора-два года были тяжелыми.

"Была сложная ситуация. Очень тяжело ему было последние полтора-два года. Знаете, когда спортсмен завоевывает медали для страны, он всем нужен, когда человек не на пьедестале, не в ринге, становится невостребованным в жизни", - рассказал Нагорный, который сейчас занимается организацией похорон.

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В последний раз он разговаривал с Вирчисок утром в четверг.

"Мы с ним общались еще вчера утром. Говорил, что тяжелая ситуация. Говорил, если что-нибудь случится, чтобы позаботился о семье. Я говорю: "Вова, о чем сейчас говоришь?" "Помоги там Ирине и дочке Амине!" Я не понимал, о чем он говорит", – вспоминает Нагорный.

Нагорный и Вирчис были близкими друзьями / УНИАН

Отмечается, что все деньги, заработанные на ринге, Владимир Вирчис решил вложить в агробизнес. Его партнер – политик и бизнесмен Владислав Мангер. Пока он банкрот и его судят по подозрению в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Существовал долг. Покойный все свои деньги доверил одному человеку. Достаточно известному человеку, и этот человек не отдал эти деньги", - отметил адвокат семьи Владимира Вирчиса Александр Протас.

Накануне смерти Вирчис встретился со своим должником в суде и поругался. Домой вернулся в крайне подавленном настроении.

"Я, пожалуй, был последним, кто с ним общался. Мы с ним общались ну почти в 12 ночи. Он меня набрал. Я его пытался успокоить. Он не послушал меня", - вспоминает адвокат.

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"Человек не просто покончил жизнь самоубийством, а его довели до самоубийства. У нас все основания полагать, что есть состав преступления, который предусмотрен как доведение до самоубийства", - говорит Александр Протас.

Карьера Вирчиса в боксе

В 2003-04 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-06 годах — интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.

В 2007 году Владимир победил итальянца Паоло Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хэвивейте.

В своем последнем бою Вирчис победил латвийца Эдгарса Кальнарса в 2009 году. Всего украинец одержал 26 побед в 28 боях (21 — нокаутом), потерпев два поражения.

Ранее сообщалось, в Украине умер 49-летний боксер Владимир Вирчис. Бездыханное тело Вирчиса с петлей на шее было обнаружено случайным прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы.