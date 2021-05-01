Десятки погибших и раненых: в ВСУ назвали потери врага на Донбассе за апрель

С 1 по 31 апреля на Донбассе погиб 31 оккупант, сообщил Сергей Нещадим.
В апреле 2021 года в террористических "ДНР" и "ЛНР" безвозвратные и санитарные потреи личного состава боевиков достигли отметки в 69 человек.
Как сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим, с 1 по 31 апреля на Донбассе погиб 31 оккупант.
По его данным, еще 38 боевиков "ЛДНР" в течении второго месяца весны на получили ранения.
Офицер ВСУ также подчеркнул, что все потери боевиков были не боевые.
Он уточнил, что с 27 июляя 2020 по 30 апреля 2021 года боевики потеряли 474 человека. Из них 216 – убиты, а 258 – ранены.
Нещадим добавил, что на Донбассе было уничтожено 12 единиц техники боевиков. Из них - 6 БПЛА, 6 боевых бронемашин, а также 5 артиллерийских тягачей.
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Ситуация на Донбассе:
- В районе проведения операции Объединенных сил был ранен один украинский военнослужащий, говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.
- Недалеко от населенного пункта Новгородское боевики открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, оккупанты сбросили ВОГ-17 на позиции украинских военных.
- В результате вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.
- Также в сводке отмечается, что за прошедшие сутки, 30 апреля, в районе проведения ООС оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.