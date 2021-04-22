Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским

Боевики на Донбассе сделали предложение президенту Украины.
Главари непризнанной "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Представитель незаконной "власти" оккупированной части Луганской области утверждает, что может провести мероприятие на линии фронта.
"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого…" – заявил главарь "ЛНР", пишет Обозреватель.
Он добавил, что "если есть искреннее желание мира, место найдется".
В свою очередь Пушилин обратился к Зеленскому и призвал его не бояться, а приехать "для честного разговора".
"Господин Зеленский, приглашаю вас на линию соприкосновения, для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с "главой ЛНР", Пасечником, готовы там вас лично встретить, пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования", – заявил главарь "ДНР".
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Переговоры Зеленского и Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- 20 апреля президент Владимир Зеленский обратился к российскому главе государства Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
- 22 апреля президент России ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе и пригласил в Москву.