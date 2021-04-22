Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским

Боевики выдвинули предложение Зеленскому / thepage.ua

Главари непризнанной "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представитель незаконной "власти" оккупированной части Луганской области утверждает, что может провести мероприятие на линии фронта.

"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого…" – заявил главарь "ЛНР", пишет Обозреватель.

Он добавил, что "если есть искреннее желание мира, место найдется".

В свою очередь Пушилин обратился к Зеленскому и призвал его не бояться, а приехать "для честного разговора".

"Господин Зеленский, приглашаю вас на линию соприкосновения, для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с "главой ЛНР", Пасечником, готовы там вас лично встретить, пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования", – заявил главарь "ДНР".

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