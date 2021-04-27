В ВСУ рассказали трагические подробности гибели бойца на Донбассе

Родился Иван Ковалевский в селе Колесник Городенковского района Ивано-Франковской области. В 58 бригаде (г. Конотоп) служил с февраля 2021 года.
В понедельник, 26 апреля, в зоне проведения ООС погиб погиб военнослужащий Иван Ковалевский. Его ранили во время несения службы на наблюдательном посту, сообщили на странице 58-мои отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.
"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата. 26 апреля 2021 года на востоке страны во время несения службы на наблюдательном посту был смертельно ранен солдат Ковалевский Иван Иванович", - говорится в сообщении.
Родился Иван Ковалевский в селе Колесник Городенковского района Ивано-Франковской области. В 58 бригаде (г. Конотоп) служил с февраля 2021 года.
Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:
- 20 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.
- 26 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.
- 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что необходимымо внести изменения в Минские соглашения. Он добавил, что, помимо США, в нормандских переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.
Автор: Екатерина Трохимчук