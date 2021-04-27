В ВСУ рассказали трагические подробности гибели бойца на Донбассе

Подробности гибели бойца ВСУ на Донбассе / УНИАН

В понедельник, 26 апреля, в зоне проведения ООС погиб погиб военнослужащий Иван Ковалевский. Его ранили во время несения службы на наблюдательном посту, сообщили на странице 58-мои отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.

"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата. 26 апреля 2021 года на востоке страны во время несения службы на наблюдательном посту был смертельно ранен солдат Ковалевский Иван Иванович", - говорится в сообщении.

Родился Иван Ковалевский в селе Колесник Городенковского района Ивано-Франковской области. В 58 бригаде (г. Конотоп) служил с февраля 2021 года.

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