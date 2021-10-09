Дети едва дышали: коп спас двух девочек-подростков, которым стало плохо после наркотиков

Командир роты Виталий Тыква спас двух детей / facebook.com/dnipropolice

В Каменском Днепропетровской области патрульный спас двух школьниц, которые лежали на земле и едва дышали.

Инцидент произошел вечером 4 октября. Как сообщает пресс-служба полиции, командир роты Виталий Тыква вместе с женой направлялся в детский сад, чтобы забрать сына. На улице Никопольского он увидел двух девочек-подростков, лежащих без сознания прямо на земле. Полицейский бросился к ним и стал оказывать домедицинскую помощь.

У одной из несовершеннолетних было слабое дыхание - один вдох за 25 секунд. К тому же, зрачки детей не реагировали на свет.

Инспектор вызвал скорую помощь и позвонил родителям подростков.

Медики скорой госпитализировали детей. По сообщению сверстников-очевидцев, вероятно, подростки употребляли наркотические вещества.

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"Уважаемые родители, обращайте внимание на поведение ваших детей, интересуйтесь их досугом и акцентируйте на вреде и недопустимости употребления наркотиков", - говорится в сообщении полиции.

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