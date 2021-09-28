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Висела и болтала ногами: в Житомире коп спас женщину, которая чуть не прыгнула с балкона на 12 этаже

28 сентября 2021, 11:36
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Мимо дома шел капитан полиции Денис Белявский. Он был в отпуске и гулял вместе со своей семьей. Мужчина сразу же бросился в подъезд и спас женщину.

Женщина передумала прыгать, но залезть внутрь не смогла/ скриншот

В Житомире капитан полиции спас 38-летнюю женщину, которая решила покончить жизнь самоубийством и прыгнуть с балкона квартиры на 12-м этаже.

Женщина перелезла через перила балкона, но потом передумала прыгать, но залезть обратно уже не смогла, передает ТСН.

"Ничего не кричала, только болтала ногами, держалась", — рассказывает очевидец Лариса Яковлева.

Еще одна соседка Елена Сикан рассказала, что женщину хотели спасти при помощи веревки из связанных простыней, но понимали, что могут ее не удержать.

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Очевидцы инцидента вызвали помощь. Именно в этот момент мимо дома шел капитан полиции — он был в отпуске и гулял вместе со своей семьей.

Денис Белявский бросился спасать жещину / скриншот

34-летний мужчина сразу бросился в подъезд, нашел нужную квартиру, выбил дверь и спас женщину.

"Балконы, сливы, оно все хрупкое, но когда я ее начал держать, то она меня сильно схватила", — рассказал Денис Белявский.

Пострадавшую забрала скорая.

Как сообщал Главред, в Киеве 17-летняя девушка пыталась совершить суицид и прыгнуть с балкона на 25-м этаже. Патрульный, который прибыл на вызов, сумел спасти ее буквально в последний момент. Инцидент произошел на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы.

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В городе Мукачево на Закарпатье 19-летняя девушка совершила суицид - она спрыгнула с крыши 9-этажного дома и погибла на месте.

Трагедия произошла 18 августа в микрорайоне Росвигово. За несколько часов до самоубийства украинка спрашивала у бывшей одногруппницы, где в городе можно найти открытую крышу.

Известно, что девушка оставила предсмертную записку, а ее последнее сообщение в соцсети Instagram – стихотворение о несчастной любви.

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полиция новости Житомира самоубийство
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