Мама наругала за невыученный урок: под Киевом 8-летний мальчик сбежал из дома

Коля Иващенко сбежал из дома после ссоры с мамой, чтобы ее проучить / Фото kv.npu.gov.ua

В Киевской области 8-летний мальчик ушел из дома после того, как мама накричала на него из-за невыученного домашнего задания. Поиски ребенка продолжались почти сутки.

Инцидент произошел в селе Пристромы. Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, ребенок хотел проучить своих родных.

Утром 8-летний Николай Иващенко должен был пойти в школу, но на занятия он не явился. Вечером ребенок не пришел ночевать домой. Где находился мальчик - неизвестно.

В поисках участвовали сотрудники полиции, а также староста села и директор местной школы. В итоге школьника нашли на следующий день в зарослях рядом с домом бабушки.

Ребенка нашли на следующий день возле дома бабушки / Фото kv.npu.gov.ua

Правоохранители призвали родителей с пониманием относиться к детским шалостям, разговаривать с со своими детьми и быть опорой в любых жизненных ситуациях.

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"Помните, уверенность детей в всесторонней поддержке родителей поможет избежать негативных последствий", - отметили в полиции.

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Как сообщал Главред, 7 сентября в Фастове Киевской области восьмилетний мальчик выбросил портфель и не вернулся домой после школы. Егор был расстроен из-за полученных двоек.

При себе у него не было телефона. Родители обратились к правоохранителям спустя пять часов. Мальчика удалось найти.

Ранее в Фастове среди ночи из дома сбежали 4-летние близнецы - Тимофей и Матвей. Они решили ночью отправиться в магазин за роботом. Дети перелезли через высокий деревянный забор и отправились в магазин.

Неравнодушные люди вызвали полицию, которая в течение длительной беседы пыталась установить место жительство детей. Однако те, как партизаны на допросе, говорили все, что угодно, только не отвечая на вопросы копов. В результате полиция зашла в каждый дом, пока не наткнулась на родителей устроивших побег близнецов.