Девочка, которая растрогала песней Зеленского до слез: стало известно, кто эта маленькая звезда

Есения Селезнева / ТСН

В преддверии Дня Независимости Украины, 24 августа, состоялся театрализованный перформанс "ДНК", который растрогал многих и даже президента страны Владимира Зеленского.

Героиней ролика стала девочка-Украина, которая кроме трогательного видео, спела песню на параде стоя в центре желто-голубого цветка.

В программе Сніданок з 1+1 выяснили, кто же на самом деле эта милая украинка, которая заставила Зеленского плакать.

Оказалось, что в центре внимания всей страны стала десятилетняя Есения Селезнева. Маленькая актриса ранее озвучила украинскую Машу из культового мультфильма.

Она, олицетворяя образ Украины, в очередной раз напомнила народу, что пережила страна от основания Киева и до сих пор. Девочка спускалась по улице Институтской на Майдан Независимости, а затем по Крещатику бежала навстречу военным, которые ее обнимали.

Реклама

Есения выступила сольно и исполнила легендарный хит Тараса Петриненко "Украина". А также вместе с балетом выступила на главном концерте к 30-летию Независимости на стадионе "Олимпийский".

Также известно, что она была участницей "Голос. Дети", активно занимается танцами и играет в театре и озвучила "Бейби Босс-2", "Маша и Медведь" и "Лука".

Напомним, украинский военный оригинально попросил руки своей девушке, которая оказалась его коллегой. Он сделал ей предложение прямо во время репетиции военного парада ко Дню Независимости на Крещатике.

30-летие Независимости Украины: как прошло торжество

В Украине к 30-й годовщине Дня Независимости состоялся тройной парад - на Крещатике в Киеве, на реке Днепр в столице, а также в Одессе.

В общем, к торжественным мероприятиям 24 августа 2021 года были привлечены более 5 тыс. военных и представителей оборонного сектора, также участников боевых действий.

Кроме того, в параде приняли участие 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.