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Дипломат объяснил разрешение Украины летать авиации НАТО над Крымом

21 февраля 2021, 17:53
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Авиация НАТО может пролетать на 13-й миле от Крыма, и россияне ничего не смогут сделать, считает Борис Бабин.

НАТО
Авиация НАТО вряд ли приблизится к Крыму на расстояние ближе, чем на 12 миль - дипломат / Reuters

До того момента, как Крым был оккупирован Россией, все полеты над Черным морем в зонах, которые контролировались Киевом, управлялись из Симферополя. Украина не приглашает, но разрешает НАТО осуществлять полеты в зоне Симферопольского района полетной информации. При этом полеты авиации альянса вряд ли приблизятся к аннексированному полуострову ближе, чем на 12 миль, сказал в комментарии Obozrevatel бывший представитель президента в автономной республике Борис Бабин.

По его словам, Украина не приглашает Североатлантический альянс в воздушное пространство над Крымом, однако не будет против такой инициативы.

"Мы говорим: "Уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем". Потому что до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины. Мы не кричим: эй, летайте над Симферопольским аэропортом! Нет. Мы говорим, что как государство, которое за это отвечает, мы согласны с тем, чтобы страны НАТО пользовались этим районом как районом ответственности за безопасность движения Украины", - объяснил ситуацию Бабин.Читайте такжеВ МИД раскрыли угрозы России в адрес стран, которые поддержали возвращение Крыма в Украину

При этом дипломат добавил, что при таком сценарии развития событий самолеты коллективного блока безопасности вряд ли приблизятся ближе к захваченному россиянами украинскому полуострову ближе, чем 12 миль. В том случае, если они будут пролетать на 13-й миле от Крыма, россияне ничего предпринять не смогут.

"Если они летят от Крыма на 13-й миле, Россия может скрежетать зубами, потом рассказывать, что наш героический летчик показал им дулю в воздухе. Но она не сможет ничего сделать ни фактически, ни юридически", - подчеркнул Борис Бабин.

Новости Крыма

  • Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 10 февраля заявил, что НАТО следует поддержать Киев по вопросам реализации мероприятий с целью мониторинга ситуации вдоль границы с Россией. Для этого украинское государство могло бы предложить альянсу использовать Симферопольский район полетной информации для проведения своих военно-воздушных операций.
  • В представительстве президента Украины в АР Крым 18 февраля рассказали о том, что Киев не собирается проводить военную операцию по возвращению оккупированного Крыма под политический контроль Киева. Украина сосредоточится на политико-дипломатических инструментах возвращения своей территории.

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