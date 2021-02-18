УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

У Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма

18 февраля 2021, 18:29
Прослушать новость
Остановить

Киев будет давить на Россию с целью деоккупации Крыма.

Украина,Крым,флаг
Украина не планирует проводить военную операцию по освобождению Крыма / УНИАН

В планы Украины не входит проведение военной операции по возвращению аннексированного Россией Крыма под политический контроль Киева. Украинское государство стремится к возврату полуострова путем переговоров и санкционного давления на РФ, сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым.

В сообщении речь идет о том, что представители оккупационной администрации РФ захваченного Крыма распространяют недостоверную информацию в прессе с целью разжигания вражды и манипулирования сознанием жителей полуострова. Поэтому в представительстве решили напомнить, что Украина не планирует проводить каких-либо силовых операций для возвращения захваченной россиянами автономной республики.

"Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма. Главными инструментами на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя являются политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, как Киев оставит Россию без воды в Крыму

Также подчеркивается, что Киев не планирует восстанавливать железнодорожное сообщение с Крымом до тех пор, пока полуостров остается под российской оккупацией.

Новости Крыма

новости России новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Кравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условиеКравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условие Витренко предложил Кабмину немедленно выгнать Коболева из НафтогазаВитренко предложил Кабмину немедленно выгнать Коболева из Нафтогаза Кравчук раскрыл планы США против России по ДонбассуКравчук раскрыл планы США против России по Донбассу У Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в УкраинуУ Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в Украину У Кравчука назвали условие, при котором Украина добьется успеха в борьбе с Россией за ДонбассУ Кравчука назвали условие, при котором Украина добьется успеха в борьбе с Россией за Донбасс
Следующий материал

Последние новости

19:30
Создатель Max Payne и Control поделился планами на будущее
19:29
"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет Видео
19:20
Гороскоп на 19 февраля для всех: серьезный роман, любовный прокол и подножка от недругов Видео
19:05
В Крыму заявили о спасении полуострова от засухи и обвинили Украину Видео
18:46
В Epic Games Store в течение недели можно бесплатно забрать две игры
Реклама
18:45
Динамо не смогло обыграть Брюгге в матче Лиги Европы Фото Видео
18:29
У Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма Видео
17:50
Кулеба сделал заявление о запрете TikTok из-за смертельного челленджа Видео
17:23
Одну из лучших игр Telltale Games снова можно купить в онлайн-магазинах Видео
17:22
Укрпочта ответила на обвинения в "зраде" из-за презентации марок о ВСУ Видео
17:14
Украина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России Видео
17:13
Как и сколько варить перепелиные яйца: пошаговая инструкция Видео
16:44
Олег Винник рассказал о "тр*хании" зала и о возрастном сексе
16:34
СМИ узнали точное время смерти Андрея Мягкова Видео
16:09
Амбициозный пиратский экшен от Ubisoft может постигнуть судьба Cyberpunk 2077 Видео
16:07
СБУ сообщила о подозрении заместителю Шойгу за военные преступления на Донбассе Видео
16:04
"Орем о двойных стандартах": в Сети показали, как Скабеева на ТВ отрабатывает указания Кремля Видео
15:33
Генштаб жестко "наехал" на Укрпочту из-за презентации марки ВСУ 23 февраля
15:18
Так может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видео Фото Видео
15:15
Миллиардные убытки и "вопрос жизни и смерти": что ждет Украину после запуска СП-2
Реклама
15:03
Панин похвастался секс-подвигами и назвал Россию "обреченной" Видео
14:54
Рада на фоне протеста сделала важный шаг к более простой растаможке евроблях Видео
14:35
Игровая индустрия в цифрах: кто такой современный украинский геймер
14:30
В Киеве "минировали" две центральные станции метро Видео
14:23
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Видео
14:19
Кравчук объяснил разговор с главарем "ДНР" в эфире российского ТВ
14:17
Рада назначила кандидата от Слуги народа судьей КСУ Видео
14:08
В Умани назвали причину, почему ученицы наглотались таблеток в школе Видео
13:42
Стало известно место и дата похорон актера Мягкова
13:26
Жителям Донбасса выдали сотни тысяч российских паспортов - МВД РФ Видео
13:13
У Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в Украину Видео
13:12
Разработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игры Видео
12:54
Кравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ Видео
12:46
У Путина сделали новое резкое заявление об Украине Видео
12:37
У кого в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты - данные Госстата
12:35
В Сети появился предполагаемый список анонсов выставки BlizzConline Видео
12:25
Синоптик предупредила Киев о "кусачем" морозе Видео
12:16
Киеву грозит "оранжевая" зона карантина и резкий скачок новых случаев COVID-19 – Рубан Видео
12:12
Гороскоп на 18 февраля для всех: вредные решения, опасные поездки и шанс Видео
11:51
Снег до начала апреля: синоптик дал неожиданный прогноз погоды на весну Видео
Реклама
11:51
Зачем нужен коллаген: ученые дали ответ Видео
11:50
Ученые изменили норму артериального давления для женщин Видео
11:47
Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным и сказал, будет ли что-то просить Видео
11:34
Украинцев предупредили о резкой оттепели и назвали даты весеннего потепления Видео
11:33
Чай из крапивы: в чем польза Видео
11:26
В Киеве возле метро нашли труп
11:13
В США раскрыли планы России против Украины в случае запуска Северного потока-2 Видео
10:57
В Украине подскочит тариф на передачу электроэнергии Видео
10:46
В России молодежь, которая делала надписи на заборах, приписали к "украинским радикалам" Видео
10:44
Кофе и холестерин: риски, преимущества и другие факты Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять