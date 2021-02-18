У Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма

Украина не планирует проводить военную операцию по освобождению Крыма / УНИАН

В планы Украины не входит проведение военной операции по возвращению аннексированного Россией Крыма под политический контроль Киева. Украинское государство стремится к возврату полуострова путем переговоров и санкционного давления на РФ, сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым.

В сообщении речь идет о том, что представители оккупационной администрации РФ захваченного Крыма распространяют недостоверную информацию в прессе с целью разжигания вражды и манипулирования сознанием жителей полуострова. Поэтому в представительстве решили напомнить, что Украина не планирует проводить каких-либо силовых операций для возвращения захваченной россиянами автономной республики.

"Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма. Главными инструментами на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя являются политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.

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Также подчеркивается, что Киев не планирует восстанавливать железнодорожное сообщение с Крымом до тех пор, пока полуостров остается под российской оккупацией.

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