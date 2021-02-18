У Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма

Киев будет давить на Россию с целью деоккупации Крыма.
В планы Украины не входит проведение военной операции по возвращению аннексированного Россией Крыма под политический контроль Киева. Украинское государство стремится к возврату полуострова путем переговоров и санкционного давления на РФ, сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым.
В сообщении речь идет о том, что представители оккупационной администрации РФ захваченного Крыма распространяют недостоверную информацию в прессе с целью разжигания вражды и манипулирования сознанием жителей полуострова. Поэтому в представительстве решили напомнить, что Украина не планирует проводить каких-либо силовых операций для возвращения захваченной россиянами автономной республики.
"Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма. Главными инструментами на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя являются политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.
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Также подчеркивается, что Киев не планирует восстанавливать железнодорожное сообщение с Крымом до тех пор, пока полуостров остается под российской оккупацией.
Новости Крыма
- Генерал ВСУ Сергей Кривонос в одном из интервью рассказал, что военная операция украинской армии в Крыму готовилась еще при президентстве Виктора Януковича и должна была пройти в феврале. План заработал на первом этапе, однако дальнейшая его реализация была заблокирована властями.
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 10 февраля заявил, что Киев предложил НАТО проводить военно-воздушные операции, которые включают переброску войск, в воздушном пространстве Симферопольского района полетной информации. Такое право Киева зафиксировано в международных соглашениях.
- Военный эксперт Юрий Кочевенко считает, что Украине не нужно разделять вопросы деоккупации Крыма и Донбасса на переговорах с Россией. Вопрос возвращения Крыма в состав Украины вызывает истерику у россиян, однако Киев должен постоянно напоминать России о возврате украинского полуострова.