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Был бы президентом – Крым остался бы в Украине: уволенный из СНБО Кривонос объяснил слова Зеленского

7 февраля 2021, 05:27
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Военная операция ВСУ в Крыму должна была пройти в феврале 2014 года, но решение о ее проведении не приняли еще при Януковиче, сказал Сергей Кривонос.

Кривонос
Возвращение Крыма – это не только военная операция, но и экономические, политические аспекты – Кривонос / УНИАН

Армия Украины готовилась к проведению военной операции в Крыму в феврале 2014 году. Тогда планировалось перебросить на полуостров многие подразделения и виды войск. Решение по этому вопросу не было принято еще при руководстве государством Виктора Януковича. Заявление Зеленского о полуострове – это попытка жить прошлым, тогда как сейчас следует акцентировать внимание на том, что должна сделать власть для возвращения своей территории, заявил в интервью изданию Апостроф генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По словам бывшего заместителя секретаря СНБО (Зеленский своим указом уволил Кривоноса 29 декабря прошлого года, - ред. ), который в 2014 году руководил штабом Высокомобильных десантных войск, операция украинской армии по Крыму должна была пройти в течение февраля. По плану Украине следовало обеспечить усиление военного присутствия в Крыму.

"Операция должна была начинаться не в начале марта, а пройти в течение февраля. Это была операция по усилению военного присутствия Украины на территории Крыма. Там планировалось задействовать не только подразделения Высокомобильных десантных войск и полка Спецназначения. Там должны были применяться многие подразделения и виды Вооруженных сил Украины", - отметил Кривонос.

Военный указал, что план заработал только на первом этапе и в дальнейшем не был реализован из-за решения властей. Тогда еще президентом Украины был Виктор Янукович.Читайте такжеВозвращение Крыма и Донбасса: эксперт оценил шансы на победу Украины над Россией

"Что касается высадки, то мы не должны были высаживаться. На тот момент Крым еще был неоккупированной территорией Украины. Военные были готовы, но решение не было принято еще при руководстве Вооруженными силами при власти Януковича", - сказал генерал.

Также он добавил, что заявление Зеленского можно трактовать положительно, однако ситуация уже в прошлом, и теперь нужно работать над ошибками уже новой власти по вопросам возвращения Крыма.

"Желание заявить о том, как бы оно было, это очень хорошо. Однако обратно уже не отмотать. В моем понимании, надо не жить прошлым, а думать о настоящем и будущем. Что мы должны сделать? Что мы не сделали за последние полтора года, чтобы ускорить вопрос возвращения Крыма? Вопрос заключается в том, что это многоуровневая операция, которая состоит не только из военного компонента - это в первую очередь экономические и политические компоненты", - подчеркнул Сергей Кривонос.Читайте такжеКрушение режима Путина и вопрос Крыма: Шендерович объяснил игру Навального

Возвращение Крыма в Украину

  • 1 февраля было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу HBO, в котором политик заявил, что если бы он был главой государства в 2014 году, Киев не допустил бы аннексии Крыма и дальнейшей войны на Донбассе. По его словам, в декабре 2019 года на переговорах в Париже он удивился, почему в рамках Нормандского формата никто не обсуждает вопрос возвращения полуострова в состав Украины.
  • Как полагает бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко, ситуация с возвращением Крыма останется сложной даже в том случае, если в России поменяется власть. Высказывания российского оппозиционера Алексея Навального о статусе полуострова являются тому подтверждением.

Владимир Зеленский Сергей Кривонос новости Украины новости Крыма
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