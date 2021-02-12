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Украина должна давить на Россию из-за Крыма и Донбасса, чтобы у россиян была истерика – эксперт

12 февраля 2021, 07:44
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Украина должна напомнить миру, что Россия может начать агрессию против Польши и стран Балтии, отметил Юрий Кочевенко.

Украина,Крым,флаг
Украина не должна разделять вопросы Крыма и Донбасса на переговорах с Россией - эксперт / УНИАН

Украина в рамках переговоров с Россией на всех площадках не должна разделять вопросы Донбасса и Крыма. Россиян крайне раздражает ситуация, когда начинают говорить об аннексированном полуострове. Вопрос вызывает истерику у российских представителей. Однако Киев должен бесконечно напоминать Москве о ситуации с ОРДЛО и Крымским полуостровом и сигнализировать миру о том, что Россия вслед за украинским государством может развязать агрессию против Польши и Стран Балтии, заявил в эфире телеканала Украина 24 военный эксперт Юрий Кочевенко.

По его словам, в рамках всех переговоров, в которых принимают участие Украина и Россия, Киев должен давить на Москву по вопросу не только Крыма, но и Донбасса. Россияне злятся, когда поднимается проблема возвращения полуострова под политический контроль Киева, однако украинским представителям следует говорить об этой ситуации.Читайте такжеБыл бы президентом – Крым остался бы в Украине: уволенный из СНБО Кривонос объяснил слова Зеленского

"Позиция Украины должна быть четкой. В первую очередь нельзя разделять вопросы Донбасса и Крыма. Россия всегда очень нервно воспринимает, когда мы это делаем. Потому что мы не отделяем оккупированных территорий друг от друга. Любая полемика на тему Донбасса, минских соглашений не должна исключать тему оккупации Крыма. Я обратил внимание, что на всех международных площадках, как только появляется тема Крыма, - это вызывает истерику у российских представителей, которые хотят обсуждать только Донбасс", - сказал Кочевенко.

Также эксперт добавил, что с Россией можно говорить только таким образом, так как российское государство нарушает международные правила игры. Украина должна оказать воздействие на Россию и напомнить миру, что дальше Москва может начать агрессию уже против других государств.

"О чем еще можно говорить с государством, которое игнорирует все международные соглашения? Сегодня Украина - завтра страны Балтии, послезавтра Польша. Это та риторика, которая должна постоянно преследовать и давить на представителей России на любых международных площадках", - подчеркнул Юрий Кочевенко.Читайте такжеУ Кравчука раскрыли провал планов России по капитуляции Зеленского на Донбассе

Возвращение Крыма и Донбасса в Украину

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