Украина должна давить на Россию из-за Крыма и Донбасса, чтобы у россиян была истерика – эксперт

Украина должна напомнить миру, что Россия может начать агрессию против Польши и стран Балтии, отметил Юрий Кочевенко.
Украина в рамках переговоров с Россией на всех площадках не должна разделять вопросы Донбасса и Крыма. Россиян крайне раздражает ситуация, когда начинают говорить об аннексированном полуострове. Вопрос вызывает истерику у российских представителей. Однако Киев должен бесконечно напоминать Москве о ситуации с ОРДЛО и Крымским полуостровом и сигнализировать миру о том, что Россия вслед за украинским государством может развязать агрессию против Польши и Стран Балтии, заявил в эфире телеканала Украина 24 военный эксперт Юрий Кочевенко.
По его словам, в рамках всех переговоров, в которых принимают участие Украина и Россия, Киев должен давить на Москву по вопросу не только Крыма, но и Донбасса. Россияне злятся, когда поднимается проблема возвращения полуострова под политический контроль Киева, однако украинским представителям следует говорить об этой ситуации.Читайте такжеБыл бы президентом – Крым остался бы в Украине: уволенный из СНБО Кривонос объяснил слова Зеленского
"Позиция Украины должна быть четкой. В первую очередь нельзя разделять вопросы Донбасса и Крыма. Россия всегда очень нервно воспринимает, когда мы это делаем. Потому что мы не отделяем оккупированных территорий друг от друга. Любая полемика на тему Донбасса, минских соглашений не должна исключать тему оккупации Крыма. Я обратил внимание, что на всех международных площадках, как только появляется тема Крыма, - это вызывает истерику у российских представителей, которые хотят обсуждать только Донбасс", - сказал Кочевенко.
Также эксперт добавил, что с Россией можно говорить только таким образом, так как российское государство нарушает международные правила игры. Украина должна оказать воздействие на Россию и напомнить миру, что дальше Москва может начать агрессию уже против других государств.
"О чем еще можно говорить с государством, которое игнорирует все международные соглашения? Сегодня Украина - завтра страны Балтии, послезавтра Польша. Это та риторика, которая должна постоянно преследовать и давить на представителей России на любых международных площадках", - подчеркнул Юрий Кочевенко.Читайте такжеУ Кравчука раскрыли провал планов России по капитуляции Зеленского на Донбассе
Возвращение Крыма и Донбасса в Украину
- Представитель Донецка от переселенцев в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Зеленский, похоже, утратил иллюзию о том, что Украина сможет договориться с Россией о мирном возврате своих территорий. В дальнейшем он ожидает усиления политической позиции Киева в отношении Москвы.
- По словам Гармаша, переговоры в рамках ТКГ фактически зашли в тупик. В Кремле убедились в том, что Зеленский не согласится со сценарием России по реинтеграции Донбасса в Украину, и решили перейти к реализации урегулирования конфликта в ОРДЛО по абхазскому пути.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина достигла успехов в переговорах по приглашению стран принять участие в Крымской платформе. Однако Россия уже угрожает государствам, которые собираются приехать на саммит.
- 10 февраля Украина призвала НАТО к совместному мониторингу воздушной границы с Россией. Киев предложил разрешить Альянсу использовать Симферопольский район полетной информации для реализации военных операций коллективного блока безопасности.