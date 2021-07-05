Довели ребенка: 8-летний мальчик забрался на 8-метровое дерево, спасаясь от травли сверстников

Мальчик забрался на дерево из-за травли друзей / ГСЧС

Еще один случай буллинга, подтверждающий его чрезвычайную опассность, произошел на Львовщине. Там восьмилетний мальчик залез на верхушку дерева из-за ужасной травли со стороны сверстников.

Ребенок не реагировал на просьбу взрослых спуститься вниз, пока на место происшествия не прибыли спасатели.

В ГСЧС области сообщают, что случай произошел в селе Солова. Мальчик забрался по дереву на высоту более восьми метров. Его сняли с дерева с помощью пожарной лестницы.

"Информация об инциденте поступила на линию 101 вечером 4 июля. Ребенок 2013 года рождения вскарабкался на дерево возле детской площадки и не мог самостоятельно слезть. Спасатели прибыли на место, сняли мальчика с дерева и передали матери. В медицинской помощи он не нуждался", - говорится в сообщении.

Как пишет "Zaxid.net", мальчик вылез на дерево из-за того, что его сильно обижали другие дети с которыми он играл на площадке рядом.

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Напомним, в Бериславском районе Херсонской области произошел инцидент, который едва не закончился трагедией. Жертвой буллинга стала 14-летняя школьница местного интерната.

Выяснилось, что над девочкой постоянно издевались 17-летние старшеклассники. По словам самой восьмиклассницы, в течение года, когда она училась в школе-интернате, трое подростков всячески ее унижали.

Этот факт подтвердили и родители девочки. Они говорят, что дочь отказалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток.