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Две девочки провалились под лед в Кривом Роге, одна из них погибла

13 февраля 2022, 10:18

Во время прогулки на искусственном водоеме под лед провалилось двое детей.

смерть ребенка
Две девочки провалились под лед в Кривом Роге, одна из них погибла / коллаж ua.depositphotos.com

Трагедия произошла в Кривом Роге Днепропетровской области – там в субботу, 12 февраля, во время прогулки под лед провалилось две девочки. Одна из них погибла, другую успели спасти.

Как сообщили в ГСЧС Украины, инцидент произошел возле улицы Содружества Саксаганского района Кривого Рога. Там во время прогулки на искусственном водоеме под лед провалилось двое детей.

Одну из девочек спасли местные жители. Она рассказала людям, что гуляла вместе с еще одной девочкой, которая тоже тонула. Девушка просила помочь и подруге. Ребёнка в состоянии шока и с переохлаждением госпитализировали.

На место происшествия вызвали спасателей и водолазов. В 19:30 на глубине 4 метра и в 20 метрах от берега нашли тело 11-летней девочки.

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Обстоятельства и причины случившегося расследует полиция.

Ранее в селе Заречье Волынской области провалился под лед и утонул 13-летний местный житель. Его тело обнаружили в реке Луга. Предварительно известно, что вместе с друзьями мальчик играл на льду и попал в воду. Спасти его не удалось.

Кроме того, в Днепре на центральном пляже острова Монастырский два подростка провалились под лед. Один из них сразу выбрался на берег, а второй исчез под водой. Его тело нашли спасатели.

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