В Днепре двое 17-летних парней хотели искупаться в реке и провалились под лед: один из них утонул / колла; ГСЧС, ua.depositphotos.com

Трагедия произошла в Днепре – там на центральном пляже острова Монастырский два подростка провалились под лед. Один из них сразу выбрался на берег, а второй исчез под водой. Его тело нашли спасатели.

Как сообщили в ГСЧС области, событие произошло в субботу, 29 января, около десяти часов вечера. Чрезвычайники предварительно установили, что при попытке купания в реке двое 17-летних парней провалились под лед на расстоянии 30 м от берега.

Один из них выбрался на лед, а другой подросток исчез под водой.

30 января, в воскресенье, во время поисковых работ днепровские спасатели обнаружили тело парня.

"На расстоянии 50 метров от берега и на глубине шесть метров чрезвычайники обнаружили тело 17-летнего парня, который провалился под лед. Водолазы обследовали 2500 квадратных метров подводной акватории реки Днепр", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в селе Заречье Волынской области провалился под лед и утонул 13-летний местный житель. Его тело обнаружили в реке Луга. Предварительно известно, что вместе с друзьями мальчик играл на льду и попал в воду. Спасти его не удалось.

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