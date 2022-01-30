В Днепре двое 17-летних парней хотели искупаться в реке и провалились под лед: один из них утонул

Парни отправились на реку около десяти часов вечера. Они хотели искупаться.
Трагедия произошла в Днепре – там на центральном пляже острова Монастырский два подростка провалились под лед. Один из них сразу выбрался на берег, а второй исчез под водой. Его тело нашли спасатели.
Как сообщили в ГСЧС области, событие произошло в субботу, 29 января, около десяти часов вечера. Чрезвычайники предварительно установили, что при попытке купания в реке двое 17-летних парней провалились под лед на расстоянии 30 м от берега.
Один из них выбрался на лед, а другой подросток исчез под водой.
30 января, в воскресенье, во время поисковых работ днепровские спасатели обнаружили тело парня.
"На расстоянии 50 метров от берега и на глубине шесть метров чрезвычайники обнаружили тело 17-летнего парня, который провалился под лед. Водолазы обследовали 2500 квадратных метров подводной акватории реки Днепр", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в селе Заречье Волынской области провалился под лед и утонул 13-летний местный житель. Его тело обнаружили в реке Луга. Предварительно известно, что вместе с друзьями мальчик играл на льду и попал в воду. Спасти его не удалось.
Читайте также:
- Беременная утонула с мужем: на Житомирщине нашли тело погибшей матери двоих детей
- Трагедия на Херсонщине: на тонком льду утонули двое детей
- Бросилась с моста на лед: подросток пыталась совершить суицид
- Трагедия на Крещение: во время ныряния в прорубь утонул мужчина