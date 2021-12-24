Онколог-"морж" спас девочку, провалившуюся под лед в Кропивницком

Школьница уже еле разговаривала.
В Кропивницком врач спас школьницу, которая провалилась под лед.
Как говорится в ТСН.16.45, после уроков пятиклассницы пошли играть на пруд возле школы и устроили там фигурное катание. Но в пяти метрах от берега лед проломился. Одна из школьниц побежала звать взрослых. К счастью, ее крики услышал мужчина и с помощью веревки вытащил девочку.
Происходящее на видео сняли очевидцы. Обессиленного ребенка укутали в теплые вещи и унесли в школу неподалеку. Затем девочка сутки провела в реанимации.
"Слава Богу, все успели! Потому что обычно если это долго, то такие безвозвратные уже изменения идут и в таких случаях мы даже не можем нашими мерами вернуть сердечную деятельность", - отметила врач-анестезиолог Любовь Соколова.
Спасителем девочки оказался главный врач местного онкологического центра Константин Яринич. По его словам, он давно ныряет в прорубь.
"Я умолял ее только не останавливаться, потому что видел, что ее силы уже покидают. Она понемногу уже шептала, когда я к ней подполз. Ну, а дальше ее задача была ухватить веревку", - рассказал Константин Яринич.
На этом месте спасатели провели мастер-класс, обучая местных жителей, как вытащить провалившегося под лед человека.
Говорят, что главное все сделать оперативно, ведь на счету каждая секунда – за 15 минут в холодной воде останавливается сердце.
"Достать на берег можно не только с помощью доски. Можно с помощью стремянки также используются палка, веревка, даже обычные санки", - отметили спасатели.
Что делать, если вы провалились под лед, а вокруг никого
Главное опираться на лед не грудной клеткой, а ложиться на спину, выкатываться и ползти.
Напомним, накануне в Херсонской области на тонком льду утонули двое ребят 8 лет. Их искали родители, но было уже поздно.
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