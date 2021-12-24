Взял веревку и бросился к пруду: в Кропивницком мужчина спас девочку, которая провалилась под лед

В ГСЧС призывают родителей и педагогов не позволять детям ходить на водоемы.
В городе Кропивницкий провалилась под лед девочка. К счастью, в ситуации быстро сориентировался врач Константин Ярынич, который взял веревку, бросился к пруду и спас жизнь ребенка. В это время к месту инцидента прибыли сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и помогли со спасением. В ГСЧС призывают родителей не позволять детям ходить на водоемы и учить их правилам безопасности.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области, опасная ситуация произошла после обеда 23 декабря. В помещение гимназии прибежала школьница, которая рассказала об инциденте.
Девочка рассказала, что под лед на пруду провалился ребенок
В четверг, 23 декабря, в одну из гимназий Кропивницкого забежала взволнованная девочка и рассказала о том, что неподалеку под лед на пруду провалился ребенок. В учебном заведении в это время был врач и общественный деятель Константин Ярынич. Он взял веревку и бросился к пруду.
Вниманию родителей!
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций призывают родителей и педагогов следить за досугом детей, обучать их правилам безопасности и не пускать на водоемы.
"Уважаемые родители, педагоги! Следите за досугом детей! Учите их правилам безопасности! Ни при каких обстоятельствах не позволяйте ходить на водоемы", - подчеркнули в ведомстве.
Спасение ребенка
В гимназии позвонили спасателям. В это время Константин снял одежду и по льду подполз к ребенку и понемногу начал вытаскивать девочку из пруда. Экстренно на место инцидента прибыли и сотрудники ГСЧС, которые помогли ему спасти девочку.
Состояние девочки удовлетворительное
Пострадавшей оказалась ученица 5-го класса. Ее быстро перенесли в гимназию, где согрели и попытались успокоить. Прибывшая скорая помощь доставила ребенка в детскую областную больницу. В медучреждении заявили, что состояние девочки удовлетворительное.
Напомним, в Северодонецке Луганской области патрульный полицейский в свой выходной спас ребенка. До приезда спасателей, чтобы не терять время, он вынес входную дверь и вынес мальчика из горящей квартиры.
Читайте такжеЗатянуло ногу под лезвие в мотоблоке: на Кировоградщине сотрудник СБУ спас жизнь подростку
Главред рекомендует:
- Трехлетний ребенок спас маму, упавшую с лестницы, - он сам вызвал спасателей
- В Черкассах врачи спасли ребенка, вытащив из его горла иглу
- На Закарпатье фельдшер взобралась на крышу церкви, чтобы спасти строителя, упавшего с купола
- В Польше на улице полицейские спасли от смерти 41-летнюю украинку
- Просидел на рельсах 15 часов: в метро Харькова спасли котенка