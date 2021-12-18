УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Донецкой области полицейский героически спас ребенка из охваченной огнем квартиры

18 декабря 2021, 14:25
Прослушать новость
Остановить

В Донецкой области полицейский спас ребенка во время пожара

false
Спасенного 5-летнего мальчика отвезли в больницу / Патрульная полиция Украины

В Северодонецке Донецкой области патрульный полицейский в свой выходной спас ребенка – он вынес мальчика из горящей квартиры.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Полицейский Михаил Бойко как раз вышел на пробежку, когда ему позвонила жена и сообщила, что в их подъезде пожар. Мужчина сразу вернулся в дом. Взволнованные соседи рассказали ему, что из горящей квартиры был слышен крик и плач ребенка.

Патрульный, чтобы не терять времени, еще до приезда спасателей выбил входную дверь в помещение, где вспыхнул огонь.

"Открыв дверь квартиры, где был пожар, Михаил увидел на полу без сознания мальчика. Взяв ребенка на руки, он вынес его к подъезду, где стояли люди. После этого соседи сообщили, что в квартире могут еще находиться дети", – говорится в сообщении.

Реклама

Читайте такжеВ Хмельницкой области в пожаре заживо сгорели четверо детейМужчина вернулся в горящую квартиру. Поскольку помещение было полностью задымлено и он не мог передвигаться в полный рост, патрульному пришлось ползти по полу по комнатам в поиске детей.

"Когда прополз несколько метров, Михаил закричал, чтобы кто-то отозвался, но никакого ответа не раздалось. Поняв, что больше не может находиться в помещении, из-за недостатка воздуха, патрульный выбежал на улицу", – отметили в полиции.

Спасенный мальчик, который на тот момент уже пришел в себя, рассказал, что в квартире больше никого нет.

"5-ти летнего мальчика госпитализировали. Сейчас он находится в больнице его жизни и здоровью ничего не угрожает", – добавили в полиции.

Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Вас также может заинтересовать:

viber
новости Донецка Северодонецк новости Украины ребенок пожар
Сейчас вы просматриваете новость «В Донецкой области полицейский героически спас ребенка из охваченной огнем квартиры». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Куда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные примененияКуда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные применения Большой куш и солидный заработок: топ-3 знака, которым до конца декабря привалит денежная удачаБольшой куш и солидный заработок: топ-3 знака, которым до конца декабря привалит денежная удача В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграВ чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра Лайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршикЛайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршик Как использовать кофейную гущу: 3 самых полезных лайфхакаКак использовать кофейную гущу: 3 самых полезных лайфхака
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
14:36

В МИД России считают "неуместными" требования гарантий ненападения на Украину

14:31

Гороскоп на 2022 год для Козерога: судьбоносные решения и каскад переменВидео

14:25

В Донецкой области полицейский героически спас ребенка из охваченной огнем квартиры

14:05

Труп валялся на дороге: в Полтавской области нашли мертвой женщину

13:49

На Николая придет настоящая зима: Украину окутают метели и снежные заносы, а дороги - гололедицаВидео

Реклама
13:43

В январе 2022 украинцам грозит дефицит хлебаВидео

13:42

Аксессуары для "защиты от 5G" оказались радиоактивными – в интернете продавали опасный товар

13:39

Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег

13:32

Польша изменила правила въезда для украинцевВидео

13:09

В России солдат собственноручно зашил себе рот обычной иглойВидео

13:07

Не ищите "волшебную" таблетку: Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19

13:00

Гороскоп на завтра 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьВидео

12:46

Мужчина жестоко убил всех своих детей и отравил женщину

12:26

Клиентка Новой почты дважды заплатила за посылку, но осталась без бандеролиВидео

12:10

Полуголый Кива показал, как "православные укрепляют здоровье"Видео

12:06

"Без других стран": в РФ заявили, что будут обсуждать "гарантии безопасности" только с США

11:28

Летел на бешеной скорости: в Киеве водитель разбил более десятка авто и сбежалВидео

11:16

Киев попросил у Вашингтона новое вооружение для защиты от РФ - CNNВидео

11:11

Вспышки заболеваемости "Омикроном" в Украине нужно ожидать в феврале 2022 года – СНБОВидео

11:04

Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисВидео

Реклама
10:11

Омикрон проник в Украину: выявлен первый случай заражения новым COVID-штаммом

09:26

В Украине под Новый год 2022 подорожают мандарины: сколько заплатимВидео

09:20

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

09:09

США расширят военную помощь Вооруженным силам Украины – Белый домВидео

08:46

Артур Логай раскрыл подробности своего первого сексуального опытаВидео

08:30

Коронавирус в Украине 18 декабря: выявлены 7,5 тыс. новых больных и 288 смертей за суткиВидео

08:29

В центре Киева провалился асфальт – под ним обнаружили историческую достопримечательность

08:05

Гороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встречаВидео

08:04

Виктория Смеюха не успела поймать выскользнувшую из манящего декольте грудь

07:47

Косоворотка убила тельняшку и хочет то же самое сделать с вышиванкоймнение

07:43

Отмирали органы: мужчину с редким в мире осложнением коронавируса спасли во Львовской области

07:30

Гороскоп на сегодня 18 декабря 2021: Тельцам – счастливые перемены, Близнецам – враги, Водолеям – деньгиВидео

07:10

Призыв Байдена к Путину и давление Москвы на Киев: Россия стягивает войска к границам УкраиныВидео

06:50

Астролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытания

06:47

Ставка Путина и уступки Запада: в России назвали сценарий Москвы после диалога с БайденомВидео

06:28

Иллюстрация "хотелок" Кремлямнение

06:03

Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругФотоВидео

05:39

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

05:28

Сделка Байдена и Путина и риск капитуляции Запада перед РФ: эксперт призвал Украину к действиямВидео

05:02

Украину заморозит арктический холод: где и когда ждать холодрыгуВидео

Реклама
04:38

Какой продукт стает лучше после долгого хранения в холодильнике - исследование

04:22

Слабость Запада или кризис в Украине: эксперт объяснил, что может подтолкнуть РФ к нападению

04:01

На украинских АЗС рухнули цены на бензин и ДТВидео

03:37

Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть капустуВидео

03:15

Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всемВидео

02:45

Как быстро симптомы "Омикрона" проявляются после заражения, объяснили в ВОЗВидео

02:13

Цены на товары взлетят: украинцам назвали причинуВидео

01:44

Ученые нашли связь между физкультурой и замедленным старением

01:16

Нужно ли пить витамины в таблетках - ответ доктора КомаровскогоВидео

00:51

Приметы на 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять