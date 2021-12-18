В Донецкой области полицейский героически спас ребенка из охваченной огнем квартиры

Спасенного 5-летнего мальчика отвезли в больницу / Патрульная полиция Украины

В Северодонецке Донецкой области патрульный полицейский в свой выходной спас ребенка – он вынес мальчика из горящей квартиры.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Полицейский Михаил Бойко как раз вышел на пробежку, когда ему позвонила жена и сообщила, что в их подъезде пожар. Мужчина сразу вернулся в дом. Взволнованные соседи рассказали ему, что из горящей квартиры был слышен крик и плач ребенка.

Патрульный, чтобы не терять времени, еще до приезда спасателей выбил входную дверь в помещение, где вспыхнул огонь.

"Открыв дверь квартиры, где был пожар, Михаил увидел на полу без сознания мальчика. Взяв ребенка на руки, он вынес его к подъезду, где стояли люди. После этого соседи сообщили, что в квартире могут еще находиться дети", – говорится в сообщении.

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Читайте такжеВ Хмельницкой области в пожаре заживо сгорели четверо детейМужчина вернулся в горящую квартиру. Поскольку помещение было полностью задымлено и он не мог передвигаться в полный рост, патрульному пришлось ползти по полу по комнатам в поиске детей.

"Когда прополз несколько метров, Михаил закричал, чтобы кто-то отозвался, но никакого ответа не раздалось. Поняв, что больше не может находиться в помещении, из-за недостатка воздуха, патрульный выбежал на улицу", – отметили в полиции.

Спасенный мальчик, который на тот момент уже пришел в себя, рассказал, что в квартире больше никого нет.

"5-ти летнего мальчика госпитализировали. Сейчас он находится в больнице его жизни и здоровью ничего не угрожает", – добавили в полиции.

Напомним, во Львове в квартире новостройки погибла влюбленная пара. 27-летний парень и 28-летняя девушка задохнулись от дыма во сне и умерли, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар. Пострадали три человека – их с ожогами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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