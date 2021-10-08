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"Его рвало, он был явно пьян": таксист раскрыл подробности смерти нардепа Полякова

8 октября 2021, 08:56

Водитель машины нарушил правила дорожного движения, его остановила полиция. Антон Поляков был на заднем сидении без сознания. Медики не смогли его спасти.

Антон Поляков
Антон Поляков умер ночью 8 октября/ Фото Facebook

В три часа ночи в пятницу, 8 октября, умер Антон Поляков - народный депутат Украины. Стали известны подробности смерти нардепа.

По данным издания Страна, Полякова вез в такси гражданин Азербайджана Эльмир М., он подобрал нардепа возле дороги по адресу проспект Соборности 2, когда тот ловил машину.

"Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян", - рассказал таксист.

Водитель машины нарушил правила дорожного движени, его остановила полиция. Нардеп, который находился на заднем сидении, уже был без сознания.

"Вызвали скорую помощь. Его ещё откачивали минут 30. Но реанимировать не смогли", - рассказал источник издания в полиции.

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С кем и как Поляков выпивал, сейчас полиция устанавливает по камерам наблюдения.

Тело Полякова доставили во второй морг г. Киева. Причину смерти нардепа должна установить судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Антон Поляков - что о нем известно

Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии Слуга народа в 206-м округе в Черниговской области. 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции. Свое решение они объяснили нарушением договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 декабря Поляков попросил исключить его из партии Слуга народа по "идеологическим и моральным принципам". После исключения вступил в группу За будущее.

Поляков возглавлял подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Как сообщал Главред, 1 октября умер народный синоптик Леонид Горбань. Он был автором уникальной методики долгосрочных прогнозов погоды, основанной на древней народной традиции, насчитывающей более 300 лет.

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