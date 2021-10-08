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Ехал в такси и умер: в Киеве скончался нардеп Антон Поляков

8 октября 2021, 08:09
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Мужчину пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в полиции.

Антон Поляков
В Киеве нашли мертвым нардепа Антона Полякова / Фото t.me/pavlovskynews

В ночь на пятницу, 8 октября, умер народный депутат Антон Поляков. Мужчина ехал в такси, по дороге ему стало плохо. Его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть, сообщили в Нацполиции.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата.

Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

По данным Pavlovsky News, в 2:10 полиция остановила такси в Киеве за нарушение правил дорожного движения. На заднем сидении сидел Поляков, который себя уже плохо чувствовал.

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"По предварительной информации, он был либо пьян, либо под наркотикам. Полицейские вызвали скорую, но спасти ему жизнь не получилось", - говорится в сообщении.

Дмитрий Разумков также подтвердил смерть Полякова.

Отметим, в ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу За будущее.

Как сообщал Главред, 1 октября умер народный синоптик Леонид Горбань. Он был автором уникальной методики долгосрочных прогнозов погоды, основанной на древней народной традиции, насчитывающей более 300 лет.

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