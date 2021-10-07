На глазах у жены залил все кровью: под Запорожьем мужчина полоснул себя по горлу и умер

Под Запорожьем мужчина полоснул себя по горлу и умер / ua.depositphotos.com

В Запорожской области 24-летний мужчина покончил с собой, перерезав горло кухонным ножом. Причем он совершил суицид на глазах у своих близких. Об этом сообщили представители пресс-службы Национальной полиции по региону.

Происшествие случилось в селе Сладководное (Розовский район, Запорожская область). В полицию поступило сообщение, что мужчина перерезал себе горло. На месте инцидента выяснилось, что 24-летний местный житель сильно злоупотреблял спиртными напитками, а также, со слов близких, принимал наркотические вещества.

Как рассказала спикер запорожской полиции Елена Лебединская, 6 октября 24-летний мужчина часто вел себя неадекватно, страдая от мании преследования и приступов психоза.

На глазах у гражданской жены мужчина кухонным ножом полоснул себя по горлу и помешал ей его остановить. В результате он и скончался от кровопотери.

По факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины с дополнительной пометкой "самоубийство".

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Напомним, ранее В селе Девладово Днепропетровской области, недалеко от Кривого Рога, 28-летний Сергей Федотов пытался убить своего пасынка.

Он ворвался в дом своей бывшей жены, связал двухлетнего Мишу и семилетнюю Вику скотчем, а потом перерезал горло мальчику.