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Экологи назвали причину вонючей пены в море Одессы

28 августа 2021, 19:40
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По словам специалистов, это проблема, однако никакие меры для ее разрешения не принимаются.

белые пятна на море в Одессе
Белые пятна на море в Одессе / скриншот

Отдыхающие в Одессе начали жаловаться на белые вонючие пятна в море. Неизвестную субстанцию они заметили после мощного ливня, который пронесся по городу 26 августа. Экологи объяснили, откуда взялась ужасная пена.

Как пишет Telegram-канал "Новини.LIVE Odesa", в Аркадии расположен аварийный коллектор. Именно по нему на территорию пляжа в песок, а затем и в воду, попадают нечистоты.

По словам специалистов, подобная ситуация в этой местности наблюдается не впервые. Это давняя проблема, однако никакие меры для ее разрешения не принимаются.

В частности, отмечается, что во время дождя канализационные стоки попали в водоем. А в них содержатся вещества с хлором. Это и вызвало данную реакцию.

"Эта пена очень токсичная, летучая и испаряется быстро. По состоянию на 27 августа белой вонючей субстанции почти не видно, а в море снова много отдыхающих, в частности детей", - отметили экологи.

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Напомним, 26 августа курортная столица Украины Одесса потерпела недлительный - всего лишь получасовой, но мощный ливень. Больше всего пострадал юг города и промышленный рынок "Седьмой километр". Стоянки так затопило, что в результате не все авто смогли завестись.

viber
Черное море новости Одессы
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