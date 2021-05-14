Экс-нардеп от БПП избил "слугу народа" в прямом эфире

Олег Барна / Фейсбук О.Барны

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна с кулаками набросился на народного депутата от Слуги народа Дмитрия Соломчука в прямом телеэфире.

Драку бывший нардеп от БПП устроил во время ток-шоу Политика без правил на телеканале ПравдаТУТ. Видео драки уже опубликовали в Сети.

Отметим, что перепалка между оппонентами переросла в драку в ходе обсуждения ситуации с рынком земли. Соломчук комментировал тезисы выступления Барны, что не понравилось экс-нардепу. Он обратился к "слуге народа" с призывом: "Не веди себя, как быдло зеленое".

Соломчук в ответ также перешел на личности, после чего Барна подскочил к нему и с кулаками набросился на нардепа. В то же время экс-соратник Порошенко придавил своего оппонента к креслу и начал обхаживать его кулаками по голове. Соломчуку оставалось лишь защищаться, при этом он попытался достать своего обидчика ногами по корпусу.

Добавим, что драчунов разняли лишь ведущие, оттащив их в разные стороны. При этом Соломчук отказался продолжать участие в эфире и вызвал на телеканал сотрудников полиции.

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Скандалы с Барной: