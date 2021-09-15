Эксперт рассказал, как решить проблему с выплатой субсидий на ЖКУ

На выплату субсидий хотят выделить дополнительные 12 млрд грн / УНИАН

Система, по которой в Украине начисляются субсидии в Украине, неэффективна и создает большую нагрузку на государственный бюджет в отопительный период.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов во время ток-шоу "EnergyFreedom с Андреем Куликовым".

"Согласно действующим правилам, размер субсидии в разные месяцы зависит от текущего объема потребления ЖКУ. Летом украинская семья в среднем получает от государства 280 гривен, а зимой в среднем 1600 гривен. Это значит, что не только бюджет семьи зимой трещит по швам, но и государственный бюджет также трещит по швам каждую зиму", - отметил эксперт в своем выступлении.

По его мнению, добиться большей прогнозируемости расходов госбюджета на выплату субсидий, можно, если перевести бытовых потребителей на равномерные платежи за коммунальные услуги.

"Если мы говорим например о газе, то потребитель может круглый год платить одинаковую сумму ежемесячно. Одинаковые суммы в платежке каждый месяц помогут снизить сумасшедшую нагрузку на бюджет семьи в отопительный сезон. Такой подход выравнивает ее по году. И к тому же такое изменение методики начисления субсидий поможет снизить пиковые нагрузки и на госбюджет", - уверен эксперт.

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Евгений Нацвин-Степанов добавил, что такая схема оплаты за газ действует в большинстве стран Европы и может быть успешно применена в украинских реалиях.

"Это поможет значительно сбалансировать финансирование расходов госбюджета. И к тому же обеспечит для"Нафтогаза" ровное поступление платежей в течение года и позволит своевременно начинать формировать газовый запас на зиму без привлечения займов или выпуска ОВГЗ",– добавил представитель общественной организации.

Напомним, правительство намерено обратиться к Верховной Раде с просьбой выделить на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги дополнительные 12 млрд грн. На следующей неделе Кабинет Министров подаст в Комитет ВРУ проект поправок к госбюджету.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что финансирование субсидий в октябре и ноябре требует корректив в госбюджете на 2021 год.