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Эксперт рассказал, почему России удалось захватить Крым

19 марта 2021, 03:50
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Россия десятилетиями превращала Украину в сателлит своего государства, сказал Семен Кабакаев.

Крым, Украина
России удалось при помощи "мягкой силы" повлиять на украинцев в Крыму – эксперт / УНИАН

Стратегия России после восстановления независимости Украины состояла в том, чтобы удержать украинское государство в фарватере своего влияния. При помощи гуманитарной политики Москве удавалось достичь своей цели, тогда как в Украине до 2014 года не было политического курса, направленного на интересы своего государства. Россияне при помощи "мягкой силы" провели в Крыму специальные операции, которые позволили аннексировать полуостров, заявил в эфире телеканала Украина 24 волонтер, координатор проекта Стоп Террор Семен Кабакаев.

"В течение десятилетий с момента восстановления независимости Украины Россия приняла стратегию и делала в Украине все, чтобы сделать наше государство своим сателлитом. Фактически ей это успешно удавалось. На этом уровне отрабатывались церковь, уничтожение языка, культуры, искривление истории. Шла информационная война — мы видели, какие были телеканалы, какие на них были спикеры и что они пытались доказать о дружбе с Россией", - сказал он, добавив, что на территории Украины до 2014 года не было украинской политики, а плацдарм для оккупации Крыма уже давно был подготовлен.

В частности, волонтер акцентировал внимание на том, что российские спецслужбы провели ряд специальных операций, которые позволили аннексировать Крым. В результате таких действий ряд военнослужащих, а также руководящий состав Генштаба и Министерства обороны, перешли на сторону России.Читайте такжеПутин высказался об аннексии Крыма и "щедрых подарках"

"У меня много друзей-военных, мы анализировали эти события. Например, крупнейшая в Крыму тридцать шестая бригада фактически сожгла паспорта и перешла на сторону России, 501-й батальон так же перешел. Предавали руководители на крупнейших должностях, которые были назначены Генштабом и Минобороны. Это произошло за счет "мягкой силы", о которой говорил Путин. К этим людям приезжали казаки из России, люди, с которыми они служили раньше или дружили, обещали им деньги, новые должности — и те предавали и переходили. Почти все украинские подразделения были дезориентированы за счет проведения спецопераций, которые делали ГРУ и ФСБ", - подчеркнул Семен Кабакаев.

Возвращение Крыма в Украину

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