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Ермак отправлял мировым лидерам фото детей, убитых оккупантами: хотел увеличить помощь - WP

24 августа 2022, 18:03

Глава Офиса президента Украины отправлял фото убитых детей и разрушенных домов после прихода "русского мира".

Андрей Ермак
Ермак вначале войны отправлял фото убитых детей мировым лидерам / Офис президента Украины

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину власть пыталась делать все, чтобы получить поддержку от мировых лидеров. Глава Офиса президента Андрей Ермак даже рассылал лидерам других стран фотографии детей, которых безжалостно убили российские оккупанты, а также фото разрушенных домов, в которых украинские семьи жили до прихода "русского мира".

Это стало одним из факторов, который повлиял на увеличение военной помощи. Об этом сообщает The Washington Post.

"Председатель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что (в начале вторжения РФ – Главред) регулярно отправлял смс-сообщения с фотографиями убитых украинских детей и разрушенных украинских домов на мобильные телефоны чиновников во всем мире", – говорится в материале.

Напомним, стало известно о том, что 24 февраля ближайший соратник Путина Дмитрий Козак звонил в Киев и требовал сдаться. Тогда руководитель Офиса президента Андрей Ермак обругал казака и положил трубку. Уже впоследствии о подписании акта капитуляции говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

Другие новости:

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