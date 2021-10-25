ЕС одолжил Украине 600 миллионов евро на борьбу с пандемией

Украина получила второй транш помощи от ЕС / УНИАН

Европейский Союз предоставил Украине второй транш макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19 на сумму 600 миллионов евро.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Твиттере.

"По итогам 23-го Саммита Украина – ЕС сегодня получено €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза. Спасибо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту ЕК Валдису Домбровскису за плодотворное сотрудничество и действенную поддержку реформ", - написал Зеленский.

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Скриншот твиттера Зеленского

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Помощь от ЕС в связи с пандемией

Украина и ЕС 23 июля официально одобрили договоренность о макрофинансовой помощи - кредите на сумму 1,2 млрд евро. Речь идет о долгосрочном займе под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

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Среди прочего Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна была быть создана комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.