УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой

20 февраля 2021, 02:30
Прослушать новость
Остановить

Чтобы подать воду на полуостров, России придется потратить немало времени и денег.

Крым
РФ хочет построить опреснитель морской воды / Reuters

Россия не пытается решить проблему с водой в аннексированном Крыму, потому что до сих пор рассчитывает на то, что ей удастся договориться с украинским правительством о возобновлении подачи воды из Днепра.

Такое мнение озвучил политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец в комментарии Главреду.

По его словам, в принципе, Кремль мог бы обеспечить аннексированный полуостров водой, но это очень дорогой и энергоёмкий проект, который России не под силу реализовать самой.

Березовец отметил, что в РФ решили построить в поселке Николаевка под Симферополем 30-километровый опреснитель морской воды. При этом в России таких технологий нет. Остается открытым вопрос, как оккупанты будут завозить зарубежное оборудование на подсанкционную территорию и откуда они будут брать электроэнергию.

"Опреснение воды – очень энергоемкий процесс, и тех мощностей, которые РФ построила в Севастополе и Симферополе, для этого не хватит. Соответственно, им снова придется строить новые мощности, а это вопрос полутора-двух лет", - отметил эксперт.

Таким образом, построить опреснитель можно, но это долго и дорого. Кроме того, стоимость такой воды будет высокой.

Еще один вариант - построить обычный водопровод с материковой России. Но в случае с Крымом он не сработает, так как в ближайшем к Крыму через Керченский пролив Краснодарском крае дефицит воды составляет 40%.

Читайте такжеУкраина придумала, как оставить РФ без воды в Крыму: эксперт объяснил, чем опасен план Киева

Водный кризис в аннексированном Крыму

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

аннексия Крыма питьевая вода Тарас Березовец новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Зеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причинаЗеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причина Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для УкраиныПосол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворотУ Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу
Следующий материал

Последние новости

03:36
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы
03:03
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
02:30
Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой Видео
02:01
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
01:30
В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором
Реклама
01:13
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
00:39
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
00:19
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
19 февраля, пятница
23:57
Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях Видео
23:25
"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов
23:05
Украинским военным на Донбассе разрешили отвечать на провокации
22:34
СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко
22:18
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Видео
22:04
Сенцов высказался о санкциях против Медведчука Видео
21:46
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО Видео
21:33
Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств Видео
21:31
В Сети выложили фото предполагаемого дома Януковича в Ростове
21:17
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
21:12
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:11
Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины Видео
Реклама
21:04
Герпес передается через поцелуй: что нужно знать, чтобы защитить себя Видео
20:57
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала Видео
20:48
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
20:37
Цены на продукты резко взлетят: что подорожает в Украине Видео
20:27
Меркель объявила о провале переговоров по Донбассу и призвала Запад к действиям Видео
20:23
В СБУ высказались о новых санкциях СНБО Видео
20:20
Зеленский начал против Путина рискованную игру мнение
20:03
Зеленский нанес исторический удар по Путину мнение
19:47
Конгресс США принял важное решение по Украине
19:47
Синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению Видео
19:40
Зеленский усилил контроль Украины над Донбассом Видео
19:25
Убийство пешехода в центре Киева: в полиции сообщили подробности Видео
19:12
Похудение и сон: как одно помогает и мешает другому Видео
19:00
Некогда великие франшизы MGS и Castlevania получат вторую жизнь – СМИ Видео
18:56
Байден выдвинул очередные обвинения Путину и заверил НАТО в поддержке
18:25
Плевать на ПДД: сын нардепа гонял по Киеву на огромной скорости Видео
18:25
Данилов раскрыл подробности секретного решения СНБО по Донбассу Видео
18:20
"Евротерминал", как ворота в крупнейший порт по перевалке контейнеров новости компании
18:16
СНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу Видео
18:06
В НАПК раскрыли детали "выигрыша" Ляшко более полумиллиона гривен в лотерею
Реклама
18:04
Стали известны подробности 2-го сезона CoD: Black Ops Cold War и Warzone Видео
18:02
Закончено строительство воздушной линии класса напряжения 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская с новой ВЛ 750 кВ "Каховская" новости компании
17:40
Как правильно варить хинкали — вкусный рецепт грузинского блюда Видео
17:35
В одесском маркете посетителя поставили на колени и умыли зеленкой – соцсети Видео
17:27
В Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в 2021 году Видео
17:23
Авторы Payday 2 тизерят новый контент – первый за полгода Видео
17:20
Под Киевом ученика в спортзале школы швырнули головой на пол Видео
16:54
Макрон объяснил агрессию России расширением НАТО и призвал к диалогу с Москвой Видео
16:34
В NVIDIA начали борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт
15:47
Опубликовано видео кровавого нападения на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять