Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой

РФ хочет построить опреснитель морской воды / Reuters

Россия не пытается решить проблему с водой в аннексированном Крыму, потому что до сих пор рассчитывает на то, что ей удастся договориться с украинским правительством о возобновлении подачи воды из Днепра.

Такое мнение озвучил политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец в комментарии Главреду.

По его словам, в принципе, Кремль мог бы обеспечить аннексированный полуостров водой, но это очень дорогой и энергоёмкий проект, который России не под силу реализовать самой.

Березовец отметил, что в РФ решили построить в поселке Николаевка под Симферополем 30-километровый опреснитель морской воды. При этом в России таких технологий нет. Остается открытым вопрос, как оккупанты будут завозить зарубежное оборудование на подсанкционную территорию и откуда они будут брать электроэнергию.

"Опреснение воды – очень энергоемкий процесс, и тех мощностей, которые РФ построила в Севастополе и Симферополе, для этого не хватит. Соответственно, им снова придется строить новые мощности, а это вопрос полутора-двух лет", - отметил эксперт.

Таким образом, построить опреснитель можно, но это долго и дорого. Кроме того, стоимость такой воды будет высокой.

Еще один вариант - построить обычный водопровод с материковой России. Но в случае с Крымом он не сработает, так как в ближайшем к Крыму через Керченский пролив Краснодарском крае дефицит воды составляет 40%.

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Водный кризис в аннексированном Крыму

Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму.

В последние годы на полуострове присутствует проблема маловодья. Вследствие этого значительно сократились запасы воды. Местное население вынуждено получать воду по специально установленному графику.

В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.

Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в декабре заявлял, что Украина готова согласиться подавать воду в оккупированный Крым. Это произойдет в том случае, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа.