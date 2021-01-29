Поклонская рассказала правду о ситуации с водой в оккупированном Крыму

Из кранов течет ржавая вода с неприятным запахом.
Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне нелегитимный депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала о критической ситуации с водой на полуострове.
Воду в аннексированном Крыму дают по часам. Причем она ржавая и с неприятным запахом, рассказала Поклонская Комсомольской правде.
"Питьевой там вообще нет, потому что она не очищается уже таким образом, как раньше когда-то, более-менее была чистая. Сейчас пить эту воду нельзя. Но вопрос стоит даже в элементарном праве людей на хозяйственные нужды – помыть ребенка, помыть посуду, покупаться, смыть унитаз (извиняюсь за такие подробности). И этого тоже уже нет", - добавила коллаборационистка.
Поклонская отметила, что вода в Крыму стала опасна для здоровья - люди страдают от кожных заболеваний, инфекционных кишечных расстройств.
"Кроме того, страдает фермерское хозяйство, поля поливать нечем, воды нет. Если раньше в Северо-Крымском канале были специальные сооружения, которые воду доставляли до сельскохозяйственных полей и пресной водой поливали поля, то сейчас такой возможности нет. Все высохло, ничего выращивать невозможно, фермеры страдают, терпят убытки, земля портится. Одним словом, без воды, конечно, никуда", - добавила пособница оккупантов.
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Водный кризис в аннексированном Крыму
- Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму. По мнению специалистов, ситуацию можно разрешить при помощи опреснения воды, но россияне не планируют перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
- Осенью жителям Крыма начали подавать воду по графику, чтобы сэкономить водный ресурс на полуострове.
- В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.
- 22 декабря министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что Украина будет готова поставлять воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.