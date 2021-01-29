Поклонская рассказала правду о ситуации с водой в оккупированном Крыму

Поклонская рассказала о проблемах с водой в оккупированном Крыму / УНИАН

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне нелегитимный депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала о критической ситуации с водой на полуострове.

Воду в аннексированном Крыму дают по часам. Причем она ржавая и с неприятным запахом, рассказала Поклонская Комсомольской правде.

"Питьевой там вообще нет, потому что она не очищается уже таким образом, как раньше когда-то, более-менее была чистая. Сейчас пить эту воду нельзя. Но вопрос стоит даже в элементарном праве людей на хозяйственные нужды – помыть ребенка, помыть посуду, покупаться, смыть унитаз (извиняюсь за такие подробности). И этого тоже уже нет", - добавила коллаборационистка.

Поклонская отметила, что вода в Крыму стала опасна для здоровья - люди страдают от кожных заболеваний, инфекционных кишечных расстройств.

"Кроме того, страдает фермерское хозяйство, поля поливать нечем, воды нет. Если раньше в Северо-Крымском канале были специальные сооружения, которые воду доставляли до сельскохозяйственных полей и пресной водой поливали поля, то сейчас такой возможности нет. Все высохло, ничего выращивать невозможно, фермеры страдают, терпят убытки, земля портится. Одним словом, без воды, конечно, никуда", - добавила пособница оккупантов.

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Водный кризис в аннексированном Крыму

Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму. По мнению специалистов, ситуацию можно разрешить при помощи опреснения воды, но россияне не планируют перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.

Осенью жителям Крыма начали подавать воду по графику, чтобы сэкономить водный ресурс на полуострове.

В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.

22 декабря министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что Украина будет готова поставлять воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.