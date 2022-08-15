"Если окажется в тупике": Климкин рассказал, когда Россия может применить ядерное оружие

Применение ядерного оружия - крайняя мера для РФ / Getty Images

Россия может применить ядерное оружие, если будет загнана в тупик. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Конечно, когда Россия окажется в тупике, возможное использование ядерного оружия является более вероятным, чем в случае Китая и США. Ведь очень трудно представить ситуацию, когда Китай или Штаты окажутся в тупике в течение ближайших лет", - считает дипломат.

По его словам, это может произойти в случае, если Запад откровенно и не на уровне политических деклараций начнет работать на перезагрузку российского режима.

"Сегодня Запад демонстрирует постоянную поддержку Украине, готовность повышать ставки, но публично не декларирует ставку на перезагрузку российского режима, оставляя таким образом узкий маневр и не давая повода российскому режиму повышать ставки", - пояснил Климкин.

Как уточнил дипломат, в России уже много раз что-то обещали — например, что не будут нападать на Украину. И когда в РФ сейчас говорят, что не будут применять ядерного оружия, к этому нужно относиться так же, как и к другим российским заявлениям.

И добавил, что использование ядерного оружия - это крайняя мера и риск его использования довольно высокий. В то же время, по словам Климкина, у России есть и другие варианты оружия массового уничтожения.

"Например, химического, которое Россия формально уничтожила, но фактически его нет. Или, например, бактериологического. И я бы не исключал и применения российским режимом этих видов оружия, поскольку порог их применения намного меньше, чем у ядерного оружия", - отметил дипломат.

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