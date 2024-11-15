"Есть единственный шанс на выживание Украины": Жданов сказал, как сломать план Путина

Украина может погрузиться в хаос в плане гражданского противостояния в ответ на "черные дни" на всех фронтах. Но есть способ этого избежать.

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Жданов сказал, как сломать план Путина/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Основные тезисы Жданова:

Чтобы дать отпор РФ, наше общество должно сплотиться против внешнего врага

Это единственный шанс на выживание Украины

Путин хочет хаоса в Украине, чтобы захватить наше государство по частям

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Украина имеет единственный шанс на выживание. По его словам, это возможно, если украинское общество сплотится против внешнего врага - страны-агрессора России. Об этом эксперт сказал в интервью Главреду.

По его словам, для Украины с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США начинаются "черные дни" на всех фронтах. Но есть вероятность сломать этот сценарий и заставить события развиваться так, как выгодно нашей стране.

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"Такая вероятность есть. Единственный шанс на выживание Украины - это консолидация нашего общества в борьбе с внешним врагом", - отметил он.

Жданов подчеркнул, что для этого нужно начать с себя - провести реформы, начать сажать коррупционеров, очиститься от коллаборантов.

"Если этого не сделать, велика вероятность погружения Украины в хаос в плане гражданского противостояния. Путину это просто необходимо, поскольку тогда он возьмет Украину по частям", - отметил военный эксперт.

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Ранее военный аналитик Денис Попович отмечал, что ВСУ придется отступать "очень далеко". Отдельные группы врага уже зашли и пытаются закрепиться в окрестностях самого Курахово.

Также ранее Business Insider сообщал, что РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil. Применение Россией таких ракет может высвободить российские ракеты "Искандер" с большей дальностью, чтобы наносить ими дополнительные удары по целям в глубине Украины.

Главред ранее сообщал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Трамп будет вынуждать Украину к переговорам, а Путин только этого и ждет. Путину нужен не мир, а временное прекращение огня и втягивание Киева в переговорный процесс. А ВПК РФ при этом будет работать в полную силу.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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