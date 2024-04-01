Есть раненые и разрушения: в Кривом Роге прилет после ракетного удара РФ

Российские войска вечером в понедельник совершили ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, пострадала женщина.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в мессенджере Telegram.
"По результатам ракетной атаки по городу в 20 35. Без деталей. Травмирована женщина 42 года, уже в больнице, не тяжелая", - написал он.
По его словам, имеется небольшое количество выбитых окон. Коммунальщики уже работают.
"Завтра с 7 утра поквартирный обход, сбор заявлений на помощь от города и выдача строительных материалов", - добавил Вилкул.
Как сообщалось, в городе слышали взрывы.
Информацию о ракетном ударе по Кривому Рогу подтвердил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Обломки железа ранили 42-летнюю женщину. Она находится в больнице. Загорелась лесополоса. В доме неподалеку от взрывной волны выбиты окна", - написал он.
Что такое крылатая ракета?
Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".
Удары РФ по Кривому Рогу
12 марта РФ ударила по домам в Кривом Роге. Одна из ракет прилетела прямо в 9-этажный многоквартирный дом, другая - в крышу 5-этажного жилого дома. Всего в Кривом Роге было 3 попадания. В результате этого в домах есть разрушения. Российская ракета убила три человека. Еще много людей пострадали, среди них есть дети.
Позже появилось видео на котором видно, что спасатели вырезали двери квартир, чтобы спасти людей. В результате ракетного удара по многоквартирному дому погибли три человека, еще почти 40 человек ранены. Среди них много детей.
По данным главы Криворожской РВА, российские оккупанты могли нанести удар ракетой Х-59. В то же время стоит отметить, что это предварительные данные, которые специалисты еще не подтвердили.
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