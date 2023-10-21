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"Это не очень хорошо": аналитик объяснил, как война в Израиле повлияет на Украину

Анна Ярославская
21 октября 2023, 04:30
США оказываются в трудной ситуации, потому что эскалация на Ближнем Востоке может нарастать таким образом, что им придется вмешиваться военной силой.
Александр Кочетков, сектор Газа
Александр Кочетков рассказал, как инцидент в больнице в Газе может повлиять на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

После инцидента в больнице в Газе может возникнуть ситуация, при которой США придется вмешаться военной силой, и это не очень хорошо для Украины. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам эксперта, трагедия в Газе могла произойти как по вине боевиков ХАМАС, так и израильтян.

"Как цинично это ни звучит, но геополитика – она такая. Не имеет значения, что там на самом деле произошло, потому что я равноценно считаю, что эта трагедия могла произойти как по вине вооруженных сил Израиля (это может быть и авиация, боеприпас может промахнуться – ничего абсолютного на войне не бывает), так и по вине ХАМАС, который мог запускать полукустарные ракеты куда угодно и поразить любую цель. В частности, и на собственной территории", - сказал Кочетков.

Аналитик считает, что не имеет значения, кто на самом деле виновен в разрушении больницы.

"Если быть полностью объективным, то Израиль предупредил мирных граждан о бомбардировке и о том, что для безопасности надо покинуть эту территорию. Ну, а те, кто не эвакуировался, сам избрал собственную судьбу – что тут поделаешь", - сказал он.

При этом Кочетков добавил, что мусульманский мир на стороне Палестины и однозначно считает Израиль виновным, призывает людей выходить на демонстрации и к уничтожению Израиля.

"И Соединенные Штаты оказываются в довольно трудной ситуации, потому что эскалация может нарастать таким образом, что им придется вмешиваться именно военной силой. Неслучайно они направили туда два авианосца, чтобы присутствовать там, и если будет надобность, быстро вмешаться. И это не очень хорошо для Украины. Потому что различные пропагандистские призывы влияют только частично, но если Соединенные Штаты будут вынуждены вести боевые действия на Ближнем Востоке, тогда аргумент "самим нужны оружие и ракеты", к сожалению, будет достаточно действенным", - резюмировал он.

Смотрите интервью Александра Кочеткова Главреду:

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Как сообщал Главред, 17 октября в секторе Газа ракетный удар пришелся по баптистской больнице аль-Ахли Араб. Минздрав Палестины заявил о "сотнях" погибших, обвиняя в ударе Израиль.

Сам Тель-Авив это опровергает. ЦАХАЛ сделал заявление, что не атакует больницы, но расследует инцидент.

Позже армия Израиля опубликовала видео на котором, как утверждается, территория больницы в секторе Газа снята до и после удара. Как заявляют израильские военные, на кадрах нет воронок от авиационных бомб, которые обычно применяет израильская армия. По их версии, удар был нанесён ракетой "Исламского джихада".

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