Фальсификация и насилие: Киев поставил крест на выборах в Беларуси

В Украине оценили выборы президента Беларуси / ej.by

Украина присоединилась к заявлению Европейского Союза относительно сложившейся в Беларуси после выборов президента.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы МИД, передает УНИАН.

"В контексте присоединения Украины к заявлениям ЕС, которые касаются ситуации в Беларуси, сообщаем, что 11 августа была обнародована Декларация ЕС, открытая для присоединения третьих стран "Беларусь: Декларация Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной Декларации", - заявили в МИД.

Как известно, 11 августа вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель от имени ЕС предупредил власти Беларуси о возможных мерах в ответ на насилие против протестующих и фальсификацию выборов.

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Позднее лидеры стран-членов ЕС согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

Напомним, ранее сообщалось о том, что попытка Брюсселя ввести санкции против чиновников режима Александра Лукашенко в Беларуси может обернуться провалом.

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Стало известно о том, что Греция и Кипр готовы не поддержать ограничения из-за своей политической позиции по Турции.