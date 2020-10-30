Глава КСУ обратился к Зеленскому с просьбой о переговорах

Александр Тупицкий / УП

Конституционный суд Украины приглашает президента Владимира Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на переговоры с целью урегулирования конфликта, возникшего из-за решения суда по антикоррупционным законам.

В ходе своего брифинга в пятницу, 30 октября, Тупицкий заявил, что КСУ приглашает Зеленского на переговоры, которые могут пройти в любом удобном формате. В суде считают, что конфликт между властью и КСУ нужно урегулировать.

"Мы хотим пообщаться с президентом Украины. Мы приглашаем его, в любом формате, с журналистами, потом без журналистов. Надо убрать этот искусственный конфликт. Он никому не нужен. Надо оценивать решение не поспешно, не читая даже их содержания", - сказал Тупицкий.

При этом глава КСУ добавил, что после решения суда о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса, он с президентом Зеленским не заговаривал.

Также Тупицкий призвал к переговорам главу ВР Дмитрия Разумкова с целью согласования ряда вопросов.

"Я обращаюсь к председателю Верховной Рады Украины, нам также нужно общение. Нам нужны разрешенные законом формы работы", - подчеркнул глава КСУ.

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