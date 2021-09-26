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Главнокомандующий ВСУ предупредил об угрозе полномасштабной агрессии России

26 сентября 2021, 22:45
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Вооруженные силы не должны ждать "манны небесной", заявил Валерий Залужный.

Танк ВСУ
ВСУ на Донбассе / УНИАН

Вооруженные силы Украины должны готовиться к возможной полномасштабной агрессии со стороны России. Об этом предупредил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ была и будет, потому Вооруженные силы не должны ждать "манны небесной".

"И, к сожалению, должен это заметить, что, видимо, она и будет дальше. Соответственно наша задача как ВСУ - не ждать "манны небесной", мы к этому должны готовиться. И мы для этого все делаем. В том числе со своей стороны проводим комплекс учений, в том числе к этим учениям привлекаем и наших западных партнеров, в том числе и НАТО, а также партнеров по НАТО. Делаем все возможное для того, чтобы у противника, скажем так, было меньше желаний такой сценарий реализовывать", - предупредил Залужный, передает Радио Свобода.

Говоря о военной угрозе со стороны страны-агрессора, генерал армии заметил: "Я - военный человек, я должен анализировать ситуацию. И такую угрозу я вижу, конечно".

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск на Донбассе.

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ВСУ война на Донбассе Валерий Залужный
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