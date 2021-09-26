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Снайперов перебросили на передний край: главком ВСУ объяснил тактику армии на Донбассе

26 сентября 2021, 14:59
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Контрснайперские радарные комплексы западного производства не совсем устраивают украинских военных, подчеркнул Валерий Залужный.

Нацгвардия, силовики, снайпер
Украинских снайперов перебросили на передний край

Все контрснайперские группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, задействованы на Донбассе.

Они находятся на переднем крае, заявил в интервью Радио Свобода главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Я докладываю и отвечаю, что все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае. Все", - отметил он.

По его словам, некоторые контрснайперские радарные комплексы западного производства не совсем устраивают украинских военных.

"То есть если сегодня говорить о массированном применении радарных и оптических комплексов контрснайперской борьбы, то разговора такого не ведем. Но все, что можно применить, все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые есть, сейчас работают вместе с ними, все полностью", - добавил Залужный.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск на Донбассе.

По его словам, ответный огонь - одна из причин, почему в последнее время количество обстрелов на со стороны противника уменьшилось.

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ВСУ новости Донбасса Валерий Залужный
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