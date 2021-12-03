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"Голодная туса: последствия": именинника Залиско госпитализировали

3 декабря 2021, 21:37
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Парень потерял сознание на фоне новостей о смерти диктора Дома ученых.

Александр Залиско в больнице / instagram.com/o_zalisko

Блогер Александр Залиско, который организовал вечеринку в День памяти жертв Голодомора, и веселился в честь своего дня рождения, в пятницу, 3 декабря, неожиданно попал в больницу.

Его друг - блогер Лесик, который и сообщил об этом подписчикам, говорит, что Залиско потерял сознание на фоне смерти директора Дома ученых, который умер в этот день. Именна там проходила БДСМ-вечеринка.

В частности, по словам Лесика, у Залиско сильно скачет давление.

Друг "именинника" опубликовал фото, на котором Залиско лежит на диване спиной к камере в окружении медиков.

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"Сашу госпитализировали. Прошу вас, прекратите. Умоляю", - написал Лесик в комментарии к фото.

Также незадолго до этого Залиско опубликовал в сториз просьбу к подписчикам прекратить хейтить его и гостей вечеринки, а также желать смерти.

Поддержала его и блогерша Саша Бо призвала подписчиков в сториз прекратить писать угрозы и пожелания смерти Залиско. Она заверила, что уже все вынесли урок из ситуации.

Напомним, в пятницу, 3 декабря, во Львовской мэрии произошла трагедия. Прямо на встрече с заместителем главы города Андрея Садового умер директор Дома ученых Роман Славитич. Именно в Доме ученых в День памяти жертв Голодомора блогеры устроили БДСМ-вечеринку.

"Голодная туса" - детали

В День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, во Львове в Доме ученых, украинские блогеры устроили крупную вечеринку с элементами BDSM – в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

На мероприятие в Дом ученых пришли его друзья блогеры − Натали Литвин (1 миллион подписчиков), Таня Самбурская (полтора миллиона), Валерия Юрченко (1,3 миллиона), Саша Бо (1,9 миллиона).

Вел мероприятие известный актер и телеведущий Владимир Остапчук. Вечеринка была с откровенными конкурсами, эротическими танцами шоу-балета в BDSM-масках, а здравица имениннику провозглашали прямо стоя на столах.

К слову, после скандала Дом ученых, в котором прошли празднования, временно закрыли.

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