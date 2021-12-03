На встрече с замом Садового умер директор Дома ученых, где устроили БДСМ-вечеринку в день Голодомора

В Доме ученых во Львове скандальные блогеры устроили "Голодную тусу" / Фото Википедия

В пятницу, 3 декабря, во Львовской мэрии произошла трагедия. Прямо на встрече с заместителем главы города Андрея Садового умер директор Дома ученых Роман Славитич. Именно в Доме ученых в День памяти жертв Голодомора блогеры устроили БДСМ-вечеринку.

75-летнему Роману Славитичу стало плохо в помещении Львовского горсовета. По словам работницы мэрии, мужчина зашел в кабинет. У него был нездоровый вид, поэтому ему предложили стакан воды, передает пресс-служба горсовета Львова.

Славутич сел за стол и потерял сознание. Сотрудники мэрии вызвали скорую и начали сердечно-легочную реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора.

Медики, приехав на место вызова, начали проводить реанимационные мероприятия. За жизнь Славитича они боролись в течение часа, но спасти его не смогли.

Как сообщил в Facebook сам заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, накануне вечером Роман Славитич попросил его о встрече.

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Он рассказал, что когда пришел в кабинет, то сразу же начал помогать коллегам реанимировать мужчину до приезда медиков.

"Мне сейчас немного сложно говорить об этом. Прошу понять состояние и дать время, искренние соболезнования всем родным и близким господина Романа. Светлая память!" – написал Москаленко.

Как сообщал Главред, в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, во Львове в Доме ученых, украинские блогеры устроили крупную вечеринку с элементами BDSM – в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

На мероприятие в Дом ученых пришли его друзья блогеры − Натали Литвин (1 миллион подписчиков), Таня Самбурская (полтора миллиона), Валерия Юрченко (1,3 миллиона), Саша Бо (1,9 миллиона).

Вел мероприятие известный актер и телеведущий Владимир Остапчук. Вечеринка была с откровенными конкурсами, эротическими танцами шоу-балета в BDSM-масках, а здравица имениннику провозглашали прямо стоя на столах.

К слову, после скандала Дом ученых, в котором прошли празднования, временно закрыли.

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