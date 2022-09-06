Груз 200 для Ярославля: ВСУ уничтожили заместителя комбата, майора оккупантов РФ

Герман Юдин / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили заместителя командира батальона российских оккупантов, майора Германа Юдина.

Об этом сообщил в Telegram блогер, полковник ВСУ Анатолий Штирлиц, отметив, что очередной россиянин сделал "шаг доброй воли" – официально "денацифицировался и демилитаризировался".

Ликивидированный рашист был родом из Ярославской области РФ, где должны состоятся его похороны, сообщают росСМИ. При этом власти региона заверили, что семья погибшего получит всю необходимую поддержку от государства.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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