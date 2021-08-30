Харьковчанин пережил клиническую смерть в результате укуса шершня

Медики предостерегают, что эти насекомые являются смертельно опасными для человека.
На Харьковщине мужчина, которого укусил шершень, чуть не покинул этот мир. Он пережил клиническую смерть.
Как сообщили в Facebook "Центра экстренной медицинской помощи", инцидент произошел в воскресенье, 29 августа, вблизи Харькова.
Мужчина получил анафилактический шок мгновенно после того, как его укусил шершень. В связи с этим, его сердце остановилось, что и привело к клинической смерти.
На вызов неотлагательно прибыли медики и благодаря отлаженным реанимационным действиям его удалось спасти.
Мужчина госпитализирован в кардиологическое отделении, его жизни ничто не угрожает, однако за состоянием организма следят врачи.
Ранее Главред писал, что Украина терпит новую напасть. Шершни активно селятся в человеческих дворах, церквях и квартирах. Больше всех страдают жители Ровенской области. Там спасатели не успевают ликвидировать опасных насекомых.
Почему атакуют шершни
Биологи предполагают, что насекомые могли активизироваться из-за жаркого лета.
"Если повышенная температура, такое насекомое лучше себя чувствует, лучше размножается, лучше питается. Выносливость личинок увеличивается", - говорят эксперты.
Также этому поспособствовали:
- вырубка лесов,
- вырубка кустарников,
- ликвидация старых деревьев поваленных.
Все это - дом шершней. Когда таких локаций нет - они и летят к людям.