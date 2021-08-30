Харьковчанин пережил клиническую смерть в результате укуса шершня

Укус шершня может быть смертельным / Википедия

На Харьковщине мужчина, которого укусил шершень, чуть не покинул этот мир. Он пережил клиническую смерть.

Как сообщили в Facebook "Центра экстренной медицинской помощи", инцидент произошел в воскресенье, 29 августа, вблизи Харькова.

Мужчина получил анафилактический шок мгновенно после того, как его укусил шершень. В связи с этим, его сердце остановилось, что и привело к клинической смерти.

На вызов неотлагательно прибыли медики и благодаря отлаженным реанимационным действиям его удалось спасти.

Мужчина госпитализирован в кардиологическое отделении, его жизни ничто не угрожает, однако за состоянием организма следят врачи.

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Ранее Главред писал, что Украина терпит новую напасть. Шершни активно селятся в человеческих дворах, церквях и квартирах. Больше всех страдают жители Ровенской области. Там спасатели не успевают ликвидировать опасных насекомых.

Почему атакуют шершни

Биологи предполагают, что насекомые могли активизироваться из-за жаркого лета.

"Если повышенная температура, такое насекомое лучше себя чувствует, лучше размножается, лучше питается. Выносливость личинок увеличивается", - говорят эксперты.

Также этому поспособствовали:

вырубка лесов,

вырубка кустарников,

ликвидация старых деревьев поваленных.

Все это - дом шершней. Когда таких локаций нет - они и летят к людям.