Новая напасть на украинцев: людей атакуют опасные насекомые, без спасателей обойтись невозможно

Шершни опасны для людей / Википедия

Украина терпит новую напасть. Шершни активно селятся в человеческих дворах, церквях и квартирах. Больше всех страдают жители Ровенской области. Там спасатели не успевают ликвидировать опасных насекомых.

Люди опасаются шершней. И медики их понимают целиком и полностью, так как, утверждают, укусы этих насекомых могут стать смертельными.

В ТСН рассказали, как бороться и оказывать первую помощь при укусе этого насекомого.

Самостоятельно утилизировать гнездо не стоит. Однако, если вы уже решили это сделать, то лучше всего приступить к процедуре в темную пору суток и сперва накрыть "убежище" шершней тряпкой. Когда темно, насекомые дезориентированы.

Что делать при укусе шершня

Медики утверждают, что самыми опасными зонами при этом являются лицо, губы и язык.

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"Идет аллергическая реакция немедленного типа или анафилактический шок", - говорят эксперты.

Если зона поражения, к примеру, рука, то участок необходимо промыть водой с мылом, обработать антисептиком, приложить холод. Также важно пить много воды, а лучше - сладкого чая.

Почему атакуют шершни

Биологи предполагают, что насекомые могли активизироваться из-за жаркого лета.

"Если повышенная температура, такое насекомое лучше себя чувствует, лучше размножается, лучше питается. Выносливость личинок увеличивается", - говорят эксперты.

Также этому поспособствовали:

вырубка лесов,

вырубка кустарников,

ликвидация старых деревьев поваленных.

Все это - дом шершней. Когда таких локаций нет - они и летят к людям.

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