Новая напасть на украинцев: людей атакуют опасные насекомые, без спасателей обойтись невозможно

Медики утверждают, что укусы шершней могут быть смертельными.
Украина терпит новую напасть. Шершни активно селятся в человеческих дворах, церквях и квартирах. Больше всех страдают жители Ровенской области. Там спасатели не успевают ликвидировать опасных насекомых.
Люди опасаются шершней. И медики их понимают целиком и полностью, так как, утверждают, укусы этих насекомых могут стать смертельными.
В ТСН рассказали, как бороться и оказывать первую помощь при укусе этого насекомого.
Самостоятельно утилизировать гнездо не стоит. Однако, если вы уже решили это сделать, то лучше всего приступить к процедуре в темную пору суток и сперва накрыть "убежище" шершней тряпкой. Когда темно, насекомые дезориентированы.
Что делать при укусе шершня
Медики утверждают, что самыми опасными зонами при этом являются лицо, губы и язык.
"Идет аллергическая реакция немедленного типа или анафилактический шок", - говорят эксперты.
Если зона поражения, к примеру, рука, то участок необходимо промыть водой с мылом, обработать антисептиком, приложить холод. Также важно пить много воды, а лучше - сладкого чая.
Почему атакуют шершни
Биологи предполагают, что насекомые могли активизироваться из-за жаркого лета.
"Если повышенная температура, такое насекомое лучше себя чувствует, лучше размножается, лучше питается. Выносливость личинок увеличивается", - говорят эксперты.
Также этому поспособствовали:
- вырубка лесов,
- вырубка кустарников,
- ликвидация старых деревьев поваленных.
Все это - дом шершней. Когда таких локаций нет - они и летят к людям.
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