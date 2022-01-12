Хотел покончить с собой в прямом эфире: во Львове от суицида спасли 21-летнего парня

Во Львове от суицида спасли 21-летнего парня / УНИАН

Во Львове 21-летний парень пытался покончить с собой и вел онлайн-трансляцию в одной из соцсетей, во время которой прощался с жизнью.

О попытке самоубийства правоохранителям сообщила знакомая парня, и копы спасли ему жизнь, говорится в сюжете "ТСН".

По словам знакомой, парень отказался рассказывать, где он находится.

"…Львовянка сбросила скрин трансляции. По фото копы узнали парк, но там его (парня – Ред.) не застали. Нашли парня в нескольких сотнях метров оттуда", – говорится в сюжете.

Нашли парня в нескольких сотнях метров оттуда. У молодого человека уже была порезана рука. Так что копы оказали ему помощь и провели воспитательную беседу.

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"А зачем ты это сделал? Какие-то проблемы у тебя? Те, кто на кладбище лежат, уже проблем своих не решат…", – сказал полицейский.

Ранее сообщалось, что в одесском лицее воспитательница нашла тело ученика . По предварительным данным, он совершил суицид. В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Причины трагедии устанавливают специалисты.

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