Хотел покончить с собой в прямом эфире: во Львове от суицида спасли 21-летнего парня

Молодой человек со всеми попрощался и начал резать руки.
Во Львове 21-летний парень пытался покончить с собой и вел онлайн-трансляцию в одной из соцсетей, во время которой прощался с жизнью.
О попытке самоубийства правоохранителям сообщила знакомая парня, и копы спасли ему жизнь, говорится в сюжете "ТСН".
По словам знакомой, парень отказался рассказывать, где он находится.
"…Львовянка сбросила скрин трансляции. По фото копы узнали парк, но там его (парня – Ред.) не застали. Нашли парня в нескольких сотнях метров оттуда", – говорится в сюжете.
Нашли парня в нескольких сотнях метров оттуда. У молодого человека уже была порезана рука. Так что копы оказали ему помощь и провели воспитательную беседу.
"А зачем ты это сделал? Какие-то проблемы у тебя? Те, кто на кладбище лежат, уже проблем своих не решат…", – сказал полицейский.
Ранее сообщалось, что в одесском лицее воспитательница нашла тело ученика. По предварительным данным, он совершил суицид. В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Причины трагедии устанавливают специалисты.
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