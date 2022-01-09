Нашла сына повешенным: женщина совершила самоубийство вслед за ребенком

В предсмертной записке женщина попросила стражей порядка позвонить ее родственникам за границу и продать ее золото.
В Кривом Роге женщина нашла повешенным своего родного сына. Не сумев оправиться она тоже совершила самоубийство.
Как пишет местное издание Свои, перед этим женщина позвонила полиции и написала предсмертную записку.
"Сегодня, 9 января утром, женщина нашла повешенным сына в квартире. Она сразу позвонила в полицию, а до приезда правоохранителей покончила с собой", - говорится в сообщении.
Известно, что сыну женщины было 40 лет.
В предсмертной записке женщина попросила стражей порядка позвонить ее родственникам за границу и продать ее золото, чтобы их с сыном похоронить.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Что написала женщина в предсмертной записке:
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