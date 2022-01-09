Нашла сына повешенным: женщина совершила самоубийство вслед за ребенком

Самоубийство в Кривом Роге / Свои, pixabay

В Кривом Роге женщина нашла повешенным своего родного сына. Не сумев оправиться она тоже совершила самоубийство.

Как пишет местное издание Свои, перед этим женщина позвонила полиции и написала предсмертную записку.

"Сегодня, 9 января утром, женщина нашла повешенным сына в квартире. Она сразу позвонила в полицию, а до приезда правоохранителей покончила с собой", - говорится в сообщении.

Известно, что сыну женщины было 40 лет.

В предсмертной записке женщина попросила стражей порядка позвонить ее родственникам за границу и продать ее золото, чтобы их с сыном похоронить.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что написала женщина в предсмертной записке:

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